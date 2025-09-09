Ο Άγγελος Ποστέκογλου νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άγγελου Ποστέκογλου στη θέση του προπονητή, λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από 21 μήνες στον πάγκο και μόλις τρεις αγώνες στη νέα σεζόν. Στην τελευταία του εμφάνιση, η Φόρεστ γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τη Γουέστ Χαμ, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Ο Ποστέκογλου επιστρέφει στην ενεργό δράση τρεις μήνες μετά την απομάκρυνσή του από την Τότεναμ. Παρότι η ομάδα του Λονδίνου τερμάτισε μόλις στη 17η θέση της Premier League, ο 60χρονος Αυστραλός είχε χαρίσει στους «σπερς» έναν ιστορικό τίτλο στην Ευρώπη, κατακτώντας το Γιουρόπα Λιγκ με νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό.

Ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ, Ευάγγελος Μαρινάκης, τόνισε: «Φέρνουμε στην ομάδα έναν προπονητή με αποδεδειγμένη ικανότητα και συνέπεια στην κατάκτηση τροπαίων. Η εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο και η φιλοδοξία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό στη Φόρεστ τον καθιστούν ιδανική επιλογή για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα».

Η Φόρεστ βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας ύστερα από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο Ποστέκογλου θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άρσεναλ. Από το 2017, όταν ανέλαβε ο Μαρινάκης, είναι ο όγδοος μόνιμος τεχνικός του συλλόγου.

Άγγελος Ποστέκογλου: Η θητεία του στην Τότεναμ

Η παρουσία του στην Τότεναμ ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Στην πρώτη του χρονιά τερμάτισε πέμπτος, ενώ στη δεύτερη, παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και την κριτική για την εμμονή στο επιθετικό στυλ παιχνιδιού, έφερε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο του συλλόγου μετά από 17 χρόνια.

Ωστόσο, η κακή πορεία στο πρωτάθλημα με 22 ήττες σε 38 ματς και 65 γκολ παθητικό δεν του εξασφάλισαν συνέχεια στον πάγκο. Οι «σπερς» τον απομάκρυναν 16 μέρες μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία, χαρακτηρίζοντας πάντως το κατόρθωμά του «μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου».

Με πληροφορίες από BBC