Ντουμπάι - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας τη Dubai BC στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague, με το «τριφύλλι» να αναζητά τη νίκη ενόψει των playoffs της διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός είναι όγδοος στον βαθμολογικό πίνακα με 18 νίκες και 14 ήττες, ενώ η νεοφώτιστη ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 11η με 17 νίκες και 15 ήττες. Ο κρίσιμος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από τη Novasports 4.

Λόγω του πολέμου, η Dubai BC δεν αγωνίζεται πλέoν στη φυσική της έδρα αλλά στη Βοσνία, πράγμα που σημαίνει ότι ο αγώνας θα γίνει ουσιαστικά εντός έδρας για τους «πράσινους».

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός: Η αποστολή και το πρόγραμμα

Στα αγωνιστικά νέα, εκτός αποστολής για τον Παναθηναϊκό έμειναν οι Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος, ενώ όπως εξήγησε ο Εργκίν Αταμάν, ο Ρισόν Χολμς δεν υπολογίζεται πλέον και είναι εκτός ομάδας.

Αντίθετα, παρών στη δωδεκάδα δηλώνει ο Μάριους Γκριγκόνις.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου

20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός

21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου