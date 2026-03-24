Ντουμπάι - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας τη Dubai BC στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague, με το «τριφύλλι» να αναζητά τη νίκη ενόψει των playoffs της διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός είναι όγδοος στον βαθμολογικό πίνακα με 18 νίκες και 14 ήττες, ενώ η νεοφώτιστη ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 11η με 17 νίκες και 15 ήττες. Ο κρίσιμος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από τη Novasports 4.
Λόγω του πολέμου, η Dubai BC δεν αγωνίζεται πλέoν στη φυσική της έδρα αλλά στη Βοσνία, πράγμα που σημαίνει ότι ο αγώνας θα γίνει ουσιαστικά εντός έδρας για τους «πράσινους».
Ντουμπάι - Παναθηναϊκός: Η αποστολή και το πρόγραμμα
Στα αγωνιστικά νέα, εκτός αποστολής για τον Παναθηναϊκό έμειναν οι Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος, ενώ όπως εξήγησε ο Εργκίν Αταμάν, ο Ρισόν Χολμς δεν υπολογίζεται πλέον και είναι εκτός ομάδας.
Αντίθετα, παρών στη δωδεκάδα δηλώνει ο Μάριους Γκριγκόνις.
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής
Τρίτη 24 Μαρτίου
- 19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
- 20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου
- 20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές
- 21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 25 Μαρτίου
- 21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας
Τρίτη 31 Μαρτίου
- 21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί