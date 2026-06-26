Ντιέγκο Μαραντόνα: Σε δημοπρασία η μπάλα που έστειλε στα δίχτυα με το «xέρι του Θεού»

Η μπάλα του αγώνα από τον προημιτελικό του Μουντιάλ 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία - που έγινε διάσημη χάρη στο γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα με το περιβόητο «Χέρι του Θεού» (Hand of God) - πρόκειται να βγει σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε η Heritage Auctions.

Το αντικείμενο, το οποίο ο οίκος δημοπρασιών χαρακτηρίζει ως το «Άγιο Δισκοπότηρο» για τους συλλέκτες, θα μπορούσε να πωληθεί σε τιμή αντίστοιχη με τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια που καταβλήθηκαν το 2022 για τη φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα, σύμφωνα με τον οίκο.

Ο Μάικ Προβενζάλε, ειδικός δημοπράτης της Heritage, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα για να εκτιμηθεί πόσο μπορεί να φτάσει η τιμή της μπάλας.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό αντικείμενο», δήλωσε ο Προβενζάλε στο Reuters. «Είναι αναμφισβήτητα το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό κειμήλιο που υπάρχει.»

Η μπάλα που θα δημοπρατηθεί/Φωτογραφία: Heritage Auctions

Η χρονική συγκυρία της δημοπρασίας συμπίπτει με τη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς ποδοσφαιρικών συλλεκτικών αντικειμένων, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από το Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Οι ΗΠΑ οδηγούν την αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων. Ουσιαστικά εκεί ξεκίνησε και διαθέτει μια τεράστια βάση συλλεκτών, με τον αριθμό τους να αυξάνεται εκθετικά», δήλωσε ο Προβενζάλε.

Παρότι η αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων κυριαρχούνταν παραδοσιακά από τα τέσσερα μεγάλα αμερικανικά αθλήματα - το μπάσκετ, το μπέιζμπολ, το αμερικανικό ποδόσφαιρο και το χόκεϊ επί πάγου - ο Προβενζάλε ανέφερε ότι η συλλογή ποδοσφαιρικών αντικειμένων έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία έξι έως επτά χρόνια, όπως και άλλα αθλήματα που παλαιότερα θεωρούνταν πιο εξειδικευμένα, όπως η Formula 1 και η επαγγελματική πάλη.

Μια σημαντική αλλαγή είναι η ταχεία άνοδος των σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων, ιδιαίτερα των καρτών ανταλλαγής (trading cards), για τις οποίες, όπως είπε, επιτυγχάνονται πλέον «απίστευτα υψηλές αξίες», ειδικά όταν απεικονίζουν παγκόσμιους αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Προβενζάλε τόνισε ότι μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, λειτουργούν ως καταλύτης, καθώς οι εμφανίσεις των παικτών μπορούν να αυξήσουν την αξία των συλλεκτικών αντικειμένων τους σε πραγματικό χρόνο.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή σε δημοπρασία κάρτες του Μέσι - το βράδυ που πέτυχε χατ-τρικ, η αξία τους εκτοξεύθηκε», είπε.

Για επενδυτές και συλλέκτες, το ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον εντοπισμό του επόμενου μεγάλου αστέρα.

«Η αγορά θα περιμένει να δει τι θα συμβεί στη φάση των "32" και ποιοι παίκτες ή ομάδες θα προχωρήσουν παραπέρα. Η αγορά έχει ήδη αποφανθεί για τον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον Μπαπέ. Θα είναι οι παίκτες που θα χτίσουν το όνομά τους τις επόμενες εβδομάδες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Reuters