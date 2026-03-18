Non binary νικητής στον Μαραθώνιο του Λος Άντζελες πήρε μετάλλιο αλλά όχι χρηματικό έπαθλο

Το Cal Calamia βρέθηκε ξανά στην κορυφή της κατηγορίας non binary στον Μαραθώνιο του Λος Άντζελες στις 8 Μαρτίου, όμως σε αντίθεση με τους σις-τζέντερ (cisgender) αθλητές, δεν έλαβε κανένα χρηματικό έπαθλο.

Το Calamia, που είχε κερδίσει την ίδια κατηγορία και το 2024, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κινήματος που διεκδικεί μεγαλύτερη αναγνώριση και στήριξη για τους non-binary αθλητές.

Ο φετινός μαραθώνιος του Λος Άντζελες, που διοργανώνεται από το ASICS LA Marathon, περιλάμβανε ειδική κατηγορία εγγραφής για non-binary και gender-nonconforming δρομείς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταγραφούν στα επίσημα αποτελέσματα.

Γιατί δεν προβλέπεται χρηματικό έπαθλο για non binary αθλητές

Ωστόσο, οι τρεις πρώτοι της κατηγορίας λαμβάνουν μόνο μετάλλια και δεν ανεβαίνουν στο κεντρικό βάθρο, όπως συμβαίνει με τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών.

Παράλληλα, δεν προβλέπεται χρηματικό έπαθλο, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στο επίπεδο των «ελίτ» αθλητών. Αντίθετα, στις cisgender κατηγορίες μοιράστηκε συνολικό ποσό 25.000 δολαρίων.

Στον Μαραθώνιο του 2026 συμμετείχαν περισσότερα από 27.000 άτομα, συγκεντρώνοντας πάνω από 4,5 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Στην κατηγορία non-binary συμμετείχαν 150 δρομείς, με το Calamia να τερματίζει πρώτο με χρόνο 2:49:17.

Σε συνέντευξή στους Los Angeles Times, είπε τα εξής: «Λένε ότι η κατηγορία δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική ή είναι μικρή, αλλά πώς θα γίνει ανταγωνιστική εάν δεν αναγνωρίζεται;» σημείωσε.

Παρά την κριτική, εξέφρασε και την εκτίμηση για την ύπαρξη της κατηγορίας: «Το Λος Άντζελες είναι ένα μέρος όπου άνθρωποι από παντού έρχονται για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Η παρουσία non-binary αθλητών και η στήριξη του κόσμου δημιουργούν ένα παράδειγμα για άλλες πόλεις. Κανείς δεν πρέπει να διαλέγει ανάμεσα στο ποιος είναι και σε αυτό που αγαπά».

