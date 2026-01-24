Νόβακ Τζόκοβιτς: Η στιγμή που παραλίγο να χτυπήσει ball kid και να αποκλειστεί από το Australian Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν αντιμετώπισε προβλήματα με τη ζέστη, νίκησε τον Ολλανδό Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ και προκρίθηκε στους «16» του Australian Open, το οποίο διεξάγεται στη Μελβούρνη.

Σε ένα ματς που διεξήχθη με κλειστή την οροφή στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα», ο αειθαλής Σέρβος, ο οποίος είναι Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, ξεπέρασε το «εμπόδιο» του 30χρονου αντιπάλου του (Νο 75 στον κόσμο) και έφτασε στον 4ο γύρο, προσθέτοντας άλλη μια στιγμή στο βιβλίο των ρεκόρ, στην προσπάθειά του να κατακτήσει τον 25ο τίτλο της σπουδαίας καριέρας του σε τουρνουά γκραν σλαμ.

Ο «Νόλε», ο οποίος στις 22 Μαΐου θα γιορτάσει τα 39α γενέθλιά του, έφτασε τις 102 νίκες στο Australian Open και ισοφάρισε το ρεκόρ του- έξι φορές νικητή στη διοργάνωση- Ρότζερ Φέντερερ στο πρώτο τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς, ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τις 400 νίκες στα γκραν σλαμ τουρνουά.



Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι, στο δεύτερο σετ και ενώ προηγείτο 4-2, ο Τζόκοβιτς χτύπησε το μπαλάκι, το οποίο έφτασε πολύ κοντά στο να χτυπήσει ένα «ball kid» που βρισκόταν δίπλα στο φιλέ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σήκωσε γρήγορα το χέρι του για να ζητήσει συγγνώμη, με το συμβάν να «ξυπνά» μνήμες από τον αποκλεισμό του στο US Open του 2020, επειδή σε ένα παρόμοιο περιστατικό χτύπησε έναν επόπτη στο λαιμό.

Η στιγμή που ο Τζόκοβιτς παραλίγο να χτυπήσει ball kid:

Το περιστατικό με τον Τζόκοβιτς το 2020:

Μετά τον αγώνα, στη συνέντευξη Τύπου, απολογήθηκε: «Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν ήταν απαραίτητο. Έγινε στην ένταση της στιγμής. Ήμουν τυχερός εκεί. Λυπάμαι για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκάλεσα στο ball kid ή σε οποιονδήποτε άλλον».

Στους «16», ο «Νόλε» θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τσέχο Γιάκουμπ Μένσικ και τον Αμερικανό Ίθαν Κουίν.

Στο μεταξύ, η Ίγκα Σβιάτεκ... «καρδιοχτύπησε», αλλά προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Australian Open. Η Πολωνή τενίστρια, η οποία είναι Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, ξεπέρασε την... αστάθεια που παρουσίασε στο δεύτερο σετ και επιβλήθηκε της Ρωσίδας Άνα Καλίνσκαγια (Νο 33 στον κόσμο) με 6-1, 1-6, 6-1, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 44 λεπτά. Έτσι, η 24χρονη πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» και παραμένει στη διεκδίκηση του τίτλου στο φημισμένο τουρνουά, στο οποίο έχει φτάσει δύο φορές ως τα ημιτελικά (2022, 2025). Πλέον η Σβιάτεκ στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Αυστραλή Μάντισον Ίνγκλις, η οποία προκρίθηκε χωρίς αγώνα στον 4ο γύρο, καθώς η αντίπαλός της στους «32», η -δις νικήτρια του Australian Open- Ναόμι Οσάκα ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το τουρνουά.

Από εκεί και πέρα, ο Σταν Βαβρίνκα έμεινε εκτός συνέχειας στο τελευταίο Australian Open της καριέρας του. Ο πολύπειρος Ελβετός, ο οποίος στις 28 Μαρτίου θα γιορτάσει τα 41α γενέθλιά του και ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι το 2026 θα είναι η τελευταία σεζόν στην επαγγελματική καριέρα του, ηττήθηκε από τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ με 7-6(5), 2-6, 6-4, 6-4, αλλά κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Υπενθυμίζεται ότι ο Βαβρίνκα πανηγύρισε το 2014 στη Μελβούρνη τον «παρθενικό» τίτλο της καριέρας του σε τουρνουά γκραν σλαμ, πριν προσθέσει ακόμη δύο «μεγάλους» τίτλους στο παλμαρέ του, αυτόν του Ρολάν Γκαρός το 2015 και αυτόν του US Open το 2016. Ο Φριτζ θα αντιμετωπίσει στον 4ο γύρο τον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι με «έπαθλο» μια θέση στα προημιτελικά.