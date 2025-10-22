Νόβακ Τζόκοβιτς: «Έσβησαν» με μαύρη μπογιά τοιχογραφία του στο Βελιγράδι

«Θύμα» βανδαλισμού έπεσε τοιχογραφία του σπουδαίου Σέρβου τενίστα, Νόβακ Τζόκοβιτς, στο Βελιγράδι, αφού άγνωστοι «έσβησαν» με μαύρη μπογιά το έργο του καλλιτέχνη και ακτιβιστή Αντρέι Γιοσιφόφσκι, γνωστού ως «Ο Πιανίστας».

Το γκράφιτι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς «κοσμούσε» γειτονιά της σερβικής πρωτεύουσας, με τον καλλιτέχνη που επιμελήθηκε το σχετικό έργο να ξεσπά για τον βανδαλισμό: «Φαντάσου αυτόν τον “πατριώτη” με πορτοκαλί μπουφάν και καπέλο, να στέκεται μπροστά στον Νόβακ και να ρίχνει μπογιά στο πρόσωπό του».

«Αυτή είναι η νεολαία μας σήμερα… Μην ανησυχείς, αδελφέ μου Νόβακ, η απάντηση θα έρθει στο φως της ημέρας» έγραψε ο καλλιτέχνης, που έφτιαξε την τοιχογραφία του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Νόβακ Τζόκοβιτς: Έφερε το τουρνουά ATP στην Ελλάδα μετά από 31 χρόνια

Η διοργάνωση του τουρνουά τένις, ATP, ανακοίνωσε ότι το τουρνουά, που ήταν γνωστό ως Serbian Open, μετονομάζεται σε Hellenic Championship και θα φιλοξενηθεί από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Δεν δόθηκε επίσημα στη δημοσιότητα, η αιτία. Παρόλα αυτά, τα σερβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η οικογένειά του, που διοργανώνουν το τουρνουά, είναι εκείνοι που «ευθύνονται» για τη μεταφορά του τουρνουά από τη Σερβία στην Ελλάδα.

Ο 24 φορές πρωταθλητής του Grand Slam εξέφρασε πρόσφατα την υποστήριξή του στους φοιτητές που διαμαρτύρονται για τη διαφθορά της κυβέρνησης στη γενέτειρά του, τη Σερβία. «Το ATP 250 Hellenic Championship διοργανώνεται από την έμπειρη ομάδα που βρίσκεται πίσω από τα προηγούμενα εννέα διεθνή τουρνουά στο Βελιγράδι. Αυτό το τελευταίο έργο βασίζεται σε αυτή την κληρονομιά, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την πραγματοποίηση μιας διοργάνωσης παγκόσμιας κλάσης στην ιστορική πόλη της Αθήνας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον κόσμο του τένις στην Αθήνα το Νοέμβριο», αναφέρουν οι διοργανωτές του τουρνουά.

Ο αδελφός του Τζόκοβιτς, είναι ο διευθυντής του τουρνουά ATP 250 στην πρωτεύουσα της Σερβίας από το 2021.