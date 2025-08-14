Νησιά Μάρσαλ: Η «μόνη εθνική χωρίς διεθνή αγώνα» κάνει ιστορικό ντεμπούτο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Η απομακρυσμένη χώρα του Ειρηνικού, οι Νήσοι Μάρσαλ, πρόκειται να γράψουν ιστορία το βράδυ της Πέμπτης, δίνοντας τον πρώτο της διεθνή ποδοσφαιρικό αγώνα, σε ένα γήπεδο λυκείου στο Αρκάνσας των ΗΠΑ.

Με πληθυσμό κάτω των 40.000 κατοίκων και χωρίς ούτε ένα κανονικού μεγέθους γήπεδο ποδοσφαίρου στις 29 κοραλλιογενείς ατόλες της, οι Νήσοι Μάρσαλ αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις ακόμη και για τη συγκρότηση ομάδας. Μάλιστα, αρκετοί από τους 20 παίκτες της αποστολής δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ ποδόσφαιρο 11x11.

Ωστόσο, η χώρα είναι έτοιμη για το ντεμπούτο της απέναντι στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, στο τουρνουά τεσσάρων ομάδων "Outrigger Challenge Cup", που διεξάγεται στο γήπεδο Jarrell Williams Bulldog Stadium στο Σπρίνγκντεϊλ του Αρκάνσας. Η πόλη φιλοξενεί τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων από τα νησιά Μάρσαλ στις ΗΠΑ.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Νήσων Μάρσαλ (MISF), που ιδρύθηκε το 2021, έχει ως στόχο να βάλει τέλος στον χαρακτηρισμό της χώρας ως «η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει παίξει ποτέ διεθνή αγώνα ποδοσφαίρου», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. «Δεν είμαστε ένα πυροτέχνημα. Είμαστε εδώ για μακροχρόνια πορεία», δήλωσε ο Ματ Γουέμπ, ένας από τους εθελοντές που εργάζονται στον οργανισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Bulldog Stadium, χωρητικότητας άνω των 3.000 θεατών, χρησιμοποιείται συνήθως για αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά αυτή την εβδομάδα φιλοξενεί τη δεύτερη έκδοση του Outrigger Challenge Cup, με συμμετοχή και της ομάδας Τουρκς και Κάικος και της τοπικής U19 ομάδας Ozark United.

Για τη συγκρότηση της ομάδας των Νήσων Μάρσαλ, οι εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένη αναζήτηση παικτών ανάμεσα στη διασπορά στις ΗΠΑ, καθώς και στην Ατόλη Kwajalein, όπου υπάρχει αμερικανική στρατιωτική βάση. Το ρόστερ περιλαμβάνει παίκτες με ποικίλα επίπεδα εμπειρίας, από όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο σε λύκεια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μέχρι εκείνους που γνωρίζουν μόνο το futsal.

Η MISF καλύπτει το κόστος του τουρνουά, που αναμένεται να ξεπεράσει τις $100.000, παρότι δεν έχει φτάσει ακόμη τον στόχο χρηματοδότησης. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες πληρώνουν τα εισιτήριά τους, η MISF καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων.

Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία κρατική στήριξη, και όλα τα έξοδα καλύπτονται μέσω χορηγιών, πωλήσεων merchandise και δωρεών. Δεν υπάρχουν έμμισθοι υπάλληλοι. «Όταν ξεκινήσαμε, δεν είχαμε ούτε καν τραπεζικό λογαριασμό. Ξεκινήσαμε από το μηδέν», λέει ο Γουέμπ. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αυτάρκες σύστημα». Εκτός από την ανδρική ομάδα, η Ομοσπονδία σκοπεύει να δημιουργήσει αναπτυξιακά προγράμματα για παιδιά και γυναικεία ομάδα.

Αφού κατελήφθησαν από τις ΗΠΑ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Νήσοι Μάρσαλ απέκτησαν πλήρη ανεξαρτησία το 1979. Μεταξύ 1946 και 1958, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν δεκάδες πυρηνικές δοκιμές στις ατόλες Μπικίνι και Ενεγουέτακ. Σήμερα, τα νησιά απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενώ ο πληθυσμός μειώνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία.

Οι άνθρωποι πίσω από το ποδοσφαιρικό εγχείρημα ελπίζουν ότι οι φετινοί αγώνες θα δείξουν ότι οι Νήσοι Μάρσαλ είναι έτοιμες να γίνουν μέλος κάποιας διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για μελλοντική χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων από οργανισμούς όπως η FIFA, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αίτηση προς την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ωκεανίας κατατέθηκε τον Δεκέμβριο, αλλά δεν υπήρξε απάντηση. Επαφές έγιναν και με την Ασιατική Ομοσπονδία και την Concacaf. «Ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε πια σε μια θέση που αξίζει να μας καλωσορίσουν με ανοιχτές αγκάλες», λέει ο Γουέμπ.

Ενώ το εγχείρημα εμπεριέχει ρομαντισμό, η πλήρης ένταξη στη FIFA θα φέρει και σημαντική χρηματοδότηση: κάθε μέλος λαμβάνει περίπου $2 εκατομμύρια ετησίως, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Αν και μικρή χώρα, οι Νήσοι Μάρσαλ δεν θα είναι οι μικρότερες που μπαίνουν στο διεθνές ποδόσφαιρο. Μέλη της FIFA είναι ήδη η Ανγκουίλα, το Σαν Μαρίνο, το Γιβραλτάρ, καθώς και άλλες χώρες του Ειρηνικού όπως το Γκουάμ, η Αμερικανική Σαμόα και τα Νησιά Κουκ. Ακόμη και η Μονσεράτ, με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, είναι πλήρες μέλος της FIFA.

Με πληροφορίες από Financial Times