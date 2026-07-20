Νικήτρια του Μουντιάλ η Ισπανία: Επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια

Με το μοναδικό γκολ του τελικού να έρχεται στο 106', η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ 2026.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη Νότια Αφρική, η Ισπανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα που στον τελικό με την Ολλανδία, είχε λυτρώσει την ομάδα στο 116' της παράτασης. Τα ξημερώματα της 20ής Ιουλίου 2026 τη «σκυτάλη» πήρε ο Φεράν Τόρες.

Το τέλος του κανονικού αγώνα ήλθε με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 0-0 και την Ισπανία να κυριαρχεί στο γήπεδο περιορίζοντας σε παθητικό ρόλο την Αργεντινή που δεν είχε ούτε μια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Αντίθετα η «ρόχα» είχε πολύ καλές στιγμές, μεταξύ άλλων στο 5ο λεπτό με τον Γιαμάλ και στο 39΄ με τον Οϊαρθάμπαλ.

Στο 106' ο Φεράν Τόρες έκανε το σουτ για το 1-0.

Η αποβολή του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Η μόνιμα κλεισμένη στην άμυνά της Αργεντινή προσπάθησε να στείλει το ματς στην παράταση και μετά στα πέναλτι. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και απέτυχε να κάνει το back to back στους τίτλους, μετά το 2022 και το τρόπαιο που κατέκτησε στο Κατάρ στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Γαλλία.

Ο Λιονέλ Μέσι κλείνει με αυτό τον τρόπο την καριέρα του στην Εθνική, έχοντας κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο τέσσερα χρόνια πριν και ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση όντας δεύτερος σκόρερ με 8 γκολ πίσω από τον Κιλιάν Μπαπέ των 10 τερμάτων.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99' Ερικ Γκαρσία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99' Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62' Πέδρι), Μπαένα (75' Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75' Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62' Φεράν Τόρες).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): E. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58' Μολίνα), Ρομέρο (70' Μεδίνα), Λ. Μαρτίνες (44' λ.τρ. Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70' Σιμεόνε), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, N. Γκονζάλες (46' Παρέδες), Άλβαρες (102' Σενέσι), Μέσι.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ