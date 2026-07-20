Νικήτρια του Μουντιάλ η Ισπανία: Επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια

Με το μοναδικό γκολ να έρχεται στο 106', η Ισπανία στέφθηκε νικήτρια του Μουντιάλ 2026.

Ο Ουίλιαμς έκανε την κεφαλιά προς τα έξω και ο Φεράν Τόρες έκανε το σουτ για το 1-0.

Το τέλος του κανονικού αγώνα ήλθε με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 0-0 και την Ισπανία να κυριαρχεί στο γήπεδο περιορίζοντας σε παθητικό ρόλο την Αργεντινή που δεν είχε ούτε μια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Ααντίθετα η «ρόχα» είχε πολύ καλές στιγμές, μεταξύ άλλων στο 5ο λεπτό με τον Γιαμάλ και στο 39΄ με τον Οϊαρθάμπαλ.

Oι ενδεκάδες:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews