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Νικήτρια του Μουντιάλ η Ισπανία: Επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια

Το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106' αποκαθήλωσε την Αργεντινή του Μέσι

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Facebook Twitter
Νικήτρια του Μουντιάλ η Ισπανία - Ο Φερράν Τόρες σκόραρε το μοναδικό γκολ του τελικού / Φωτ.:EPA/WILL OLIVER
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Με το μοναδικό γκολ να έρχεται στο 106', η Ισπανία στέφθηκε νικήτρια του Μουντιάλ 2026.

Ο Ουίλιαμς έκανε την κεφαλιά προς τα έξω και ο Φεράν Τόρες έκανε το σουτ για το 1-0.

Το τέλος του κανονικού αγώνα ήλθε με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 0-0 και  την Ισπανία να κυριαρχεί στο γήπεδο περιορίζοντας σε παθητικό ρόλο την Αργεντινή που δεν είχε ούτε μια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Ααντίθετα η «ρόχα» είχε  πολύ καλές στιγμές, μεταξύ άλλων στο 5ο λεπτό με τον Γιαμάλ και στο 39΄ με τον Οϊαρθάμπαλ.

Oι ενδεκάδες:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
 
Αθλητισμός

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