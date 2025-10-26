Νικητής ο Ολυμπιακός με 2-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Το Ολυμπιακός - ΑΕΚ έληξε με 2-0 υπέρ των ερυθρόλευκων που βρίσκονται πλέον σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας.

Το 2-0 για τον Ολυμπιακό έκαναν Ελ Κααμπί στο 33′ και Ταρέμι στο 67′.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ συνέχισε την ανοδική του πορεία, νικώντας με 3-0 τον Βόλο στην Τούμπα και διατηρώντας την πρώτη θέση.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε τους 20 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Ολυμπιακό που ανέβηκε στους 19, ενώ η ΑΕΚ έμεινε στους 16 βαθμούς και την τρίτη θέση της Super League 1.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί την εποχή Ράφα Μπενίτεθ, επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην έκτη θέση με 12 βαθμούς, ισοβαθμώντας με Άρη και Λεβαδειακό, που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου