NFL: Νεκρός σε ηλικία 24 ετών ο παίκτης των Ντάλας Καουμπόις, Marshawn Kneeland

Σε ηλικία 24 ετών έφυγε από τη ζωή ο Marshawn Kneeland, αμυντικός της ομάδας του NFL, Ντάλας Καουμπόις, όπως έκανε γνωστό ο αμερικάνικος σύλλογος νωρίτερα, σήμερα.

«Με βαθιά θλίψη οι Dallas Cowboys ανακοινώνουν ότι ο Marshawn Kneeland έφυγε τραγικά από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης» αναφέρει η ομάδα του NFL.

Τα αίτια του θανάτου του νεαρού παίκτη των Ντάλας Καουμπόις δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

NFL: Ποιος ήταν ο Marshawn Kneeland

Ο Marshawn Kneeland, που επελέγη από τους Dallas Cowboys στον δεύτερο γύρο του ντραφτ του 2024, είχε ξεχωρίσει για τις επιδόσεις του μέσα σε ελάχιστο διάστημα. Ο 24χρονος αθλητής, που προερχόταν από το Western Michigan University, είχε επιλεγεί στο νούμερο 56 της σχετικής κατάταξης.

Μόλις τη Δευτέρα, στην ήττα των Cowboys από τους Arizona Cardinals, είχε σημειώσει το πρώτο του touchdown στο NFL. Η ομάδα, βάσει προγράμματος, βρίσκεται σε διάλειμμα από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, και επρόκειτο να επιστρέψει στις προπονήσεις την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Kneeland είχε χάσει δύο παιχνίδια φέτος λόγω τραυματισμού. Την περσινή σεζόν, ως ρούκι, είχε απουσιάσει από έξι αγώνες εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο.

Ο θάνατός του φέρνει ξανά θλίψη στον οργανισμό των Cowboys, καθώς είναι ο δεύτερος παίκτης της ομάδας που χάνει τη ζωή του μέσα σε αγωνιστική περίοδο τα τελευταία χρόνια· το 2012 είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο linebacker Jerry Brown, με οδηγό τον συμπαίκτη του, Josh Brent.

Με πληροφορίες από ESPN