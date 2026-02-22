NFL: Νεκρός ο 25χρονος παίκτης Rondale Moore - Βρέθηκε σε γκαράζ

Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος wide receiver του NFL, Rondale Moore.

Ο παίκτης των Minnesota Vikings, βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στην Ιντιάνα. Το Reuters επικαλείται «αναφορές από μέσα ενημέρωσης στη Μινεσότα και την Ιντιάνα», σύμφωνα με τις οποίες, «ο αρχηγός της αστυνομίας του New Albany (Ιντιάνα) Todd Bailey δήλωσε ότι ο Moore βρέθηκε μέσα σε ένα γκαράζ και ότι πέθανε από τραύμα που προκλήθηκε πιθανώς από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο».

Η NFL, οι Vikings και ο προπονητής Kevin O'Connell εξέδωσαν επίσης δηλώσεις το Σάββατο σχετικά με τον θάνατο του Moore.

«Η NFL είναι βαθιά θλιμμένη για τον τραγικό θάνατο του Rondale Moore. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Rondale σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε η λίγκα.

Οι Vikings δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι έχουν επικοινωνήσει με την οικογένεια του Moore για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και την πλήρη υποστήριξη του οργανισμού.

«Επικοινωνήσαμε επίσης με τους παίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό μας και θα διαθέσουμε συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε όσους τη χρειάζονται», δήλωσε η ομάδα. «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Rondale σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Με πληροφορίες από Reuters, CNN