Το νέο σχέδιο του Ινφαντίνο: Αγώνας Ισραήλ–Παλαιστίνης ως μήνυμα ειρήνης

Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει ένα νέο διεθνές τουρνουά κάτω των 15 ετών με έναν συμβολικό αγώνα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, σε μια πρωτοβουλία που παρουσιάζεται ως μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης μέσω του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση ενόψει της διοργάνωσης που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο και θα είναι ανοιχτή σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Παρότι η διοργάνωση δεν θα έχει επίσημα τον χαρακτήρα Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ15, η FIFA τη θεωρεί ένα νέο διεθνές εγχείρημα με έντονο συμβολισμό. Πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, στηρίζει προσωπικά την ιδέα ενός εναρκτήριου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική προσπάθεια του Ινφαντίνο να παρουσιάσει το ποδόσφαιρο ως εργαλείο διαλόγου και προσέγγισης μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών.

Η πιθανότερη πόλη φιλοξενίας θεωρείται το Μαϊάμι, όπου η FIFA διατηρεί σημαντική παρουσία, αν και η τελική έδρα της διοργάνωσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η συζήτηση γύρω από τον πιθανό αγώνα Ισραήλ–Παλαιστίνης έρχεται λίγους μήνες μετά από μια άβολη στιγμή στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ, η οποία ανέδειξε πόσο δύσκολη παραμένει κάθε προσπάθεια συμβολικής προσέγγισης μεταξύ των δύο πλευρών.

Τον Απρίλιο, ο Ινφαντίνο επιχείρησε να οργανώσει μια δημόσια χειραψία ανάμεσα στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, και τον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μπασίμ Σέιχ Σουλεϊμάν.

Ωστόσο, ο Ρατζούμπ αρνήθηκε να σταθεί δίπλα στον ισραηλινό αξιωματούχο, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του προέδρου της FIFA. Το περιστατικό εξελίχθηκε μπροστά στους εκπροσώπους των εθνικών ομοσπονδιών και προκάλεσε αμηχανία στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με πηγές της FIFA που επικαλείται ο Guardian, η χειραψία είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων, όμως η παλαιστινιακή πλευρά άλλαξε στάση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δεν έκρυψαν στη συνέχεια τη διαφωνία τους με την πρωτοβουλία. Η αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Σούζαν Σαλάμπι, δήλωσε στο Reuters ότι δεν μπορούσε να δώσει το χέρι της «σε κάποιον που οι Ισραηλινοί έφεραν για να εξωραΐσει τον φασισμό και τη γενοκτονία», προσθέτοντας ότι «εμείς υποφέρουμε».

Παρά το περιστατικό, η FIFA φαίνεται να μην έχει εγκαταλείψει την ιδέα της χρήσης του ποδοσφαίρου ως μέσου συμβολικής προσέγγισης. Μάλιστα, μετά το επεισόδιο στο Βανκούβερ, ο ίδιος ο Ινφαντίνο είχε αναφερθεί δημόσια στο επερχόμενο τουρνουά Κ15, καλώντας όλες τις χώρες να συμμετάσχουν «για τα παιδιά όλου του κόσμου».

Με πληροφορίες από Guardian