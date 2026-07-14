Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής Rob Dieperink: Είχε αποκλειστεί από το Μουντιάλ

Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας (KNVB) επιβεβαίωσε την είδηση ότι ο διαιτητής Rob Dieperink έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Ο Rob Dieperink δραστηριοποιούνταν στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου από το 2011, έχοντας διευθύνει συνολικά 284 αναμετρήσεις, ενώ από το 2017 σφύριζε στην Eredivisie, την πρώτη κατηγορία του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η KNVB χαρακτήρισε τον θάνατό του ως μια «τεράστια απώλεια».

🚨 According to L’Équipe:



• Dutch referee Rob Dieperink has reportedly been found dead after being removed from the World Cup officiating team.



• He had originally been selected as a VAR official for the 2026 World Cup.



• One month before the tournament, he was dropped… pic.twitter.com/nKf30xmsU0 — KinG £ (@xKGx__) July 13, 2026

Rob Dieperink: Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ και η απόσυρση των κατηγοριών

Αξίζει να τονιστεί πως τον περασμένο Μάιο, η FIFA είχε αποκλείσει τον Rob Dieperink από τη λίστα των διαιτητών VAR για το φετινό Μουντιάλ. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τη σύλληψή του από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον Απρίλιο, κατόπιν καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση εις βάρος ανήλικου αγοριού.

Στη συνέχεια, ο διαιτητής είχε δηλώσει πως οι βρετανικές αρχές έκλεισαν την υπόθεση χωρίς να του ασκηθούν κατηγορίες. Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε αργότερα στο The Athletic ότι «δεν συγκεντρώθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία» και ως εκ τούτου «δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα».

Μετά τον αποκλεισμό του από το τουρνουά, ο Rob Dieperink είχε εξομολογηθεί στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf πως ήταν «κρίμα» που δεν θα έδινε το «παρών» στο Μουντιάλ, προσθέτοντας: «Είμαι βαθιά θλιμμένος που κατηγορήθηκα τόσο άδικα».

🕊️ World Cup referee Rob Dieperink dies weeks after being fired over sexual assault arrest. https://t.co/LJp0VuMcNH pic.twitter.com/84hEbFusYM — TMZ (@TMZ) July 13, 2026

Οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις

«Με την απώλεια του Ρομπ, ο κόσμος του ποδοσφαίρου χάνει έναν εξαιρετικά σεβαστό διαιτητή με διεθνή εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα, χάνουμε έναν υπέροχο συνάδελφο», ανέφερε η KNVB τη Δευτέρα. «Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους. Τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή τη μεγάλη απώλεια».

Από την πλευρά της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη η FIFA πληροφορήθηκε τον θάνατο του Ολλανδού διαιτητή Ρομπ Ντίπερινκ. Εκ μέρους ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του, καθώς και στην Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Ντίπερινκ είχε διατελέσει μέλος της ομάδας VAR στο Euro 2024, καθώς και στον τελικό του Europa League την ίδια χρονιά.

«Συνεργάστηκα πλήρως με τις αστυνομικές αρχές και ενημέρωσα αμέσως και με απόλυτη ειλικρίνεια και διαφάνεια τη FIFA, την UEFA και την KNVB», είχε δηλώσει ο ίδιος τον Μάιο. «Οι κατηγορίες καταρρίφθηκαν και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο μέσα σε δύο εβδομάδες, μετά από μια γρήγορη και ενδελεχή έρευνα της αστυνομίας».

«Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβα από την KNVB και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση. Είναι κρίμα που η FIFA αποφάσισε να μη με ορίσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, προφανώς και νιώθω απογοητευμένος γι' αυτό».

Με πληροφορίες από The Athletic