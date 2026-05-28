Νεκρός σε τροχαίο ο Γάλλος πρωταθλητής, Γκαέλ Ντα Σίλβα

Ο Γκαέλ Ντα Σίλβα πέθανε σε ηλικία 41 ετών, την Τρίτη (26/5), έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Ο Ντα Σίλβα ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής και είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012. Συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, όπου η εθνική ομάδα της Γαλλίας κατέλαβε την όγδοη θέση.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ντα Σίλβα τερμάτισε δέκατος στα προκριματικά των ασκήσεων εδάφους, χάνοντας οριακά την πρόκριση στον τελικό. Είχε ακόμη εκπροσωπήσει τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010 στο Ρότερνταμ, οδηγώντας την εθνική ομάδα στην πέμπτη θέση.

Ο αθλητής είχε βρεθεί πολύ κοντά στον θάνατο το 2004, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα. Αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, κατάφερε να επιβιώσει από θαύμα.

«Η πρώτη μου τύχη ήταν ότι με χτύπησε ένας πυροσβέστης, ο οποίος μπόρεσε να αποτρέψει την ακατάσχετη αιμορραγία», είχε δηλώσει τότε. Υποβλήθηκε σε πολλαπλές επεμβάσεις στο δεξί του πόδι.

«Από το κρεβάτι του νοσοκομείου έβλεπα τη γυμναστική να απομακρύνεται, αλλά δεν ήθελα να τα παρατήσω», είχε πει. «Χωρίς αυτήν, δεν ξέρω τι θα έκανα στη ζωή μου. Αυτό ήταν που μου έδωσε κίνητρο να βγω γρήγορα από εκεί».

Μέσα σε τέσσερις μήνες, ο Ντα Σίλβα κατάφερε να περάσει από το αναπηρικό αμαξίδιο στις πατερίτσες και μέχρι τον Δεκέμβριο μπορούσε πλέον να περπατά.

Επέστρεψε στο γυμναστήριο και σημείωσε γρήγορη πρόοδο, έχοντας πάντα ως στόχο τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Είμαι λίγο τρελός», είχε παραδεχθεί τότε.

Κατάφερε τελικά να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, παρότι χρειάστηκε να μάθει ξανά να περπατά.

Προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, όμως ρήξη χιαστού συνδέσμου του στέρησε το όνειρο της συμμετοχής. Αναγκάστηκε έτσι να περιμένει ακόμη τέσσερα χρόνια, μέχρι να εξασφαλίσει την παρουσία του στους Αγώνες του Λονδίνου.

Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε διαδικασία επαγγελματικής επανεκπαίδευσης και εργαζόταν ως τεχνικός εμπορικός εκπρόσωπος στην εταιρεία Gymnova.