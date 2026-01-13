Νεκρός σε χιονοστιβάδα στις ελβετικές Άλπεις ο Ολυμπιονίκης Ούλι Κέστενχολτς

Ο Ελβετός ολυμπιονίκης του snowboard Ούλι Κέστενχολτς σκοτώθηκε την Κυριακή, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στις ελβετικές Άλπεις. Ήταν 50 ετών.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην κοιλάδα Λέτσενταλ, στο καντόνι Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, περιοχή γνωστή για το ορεινό ανάγλυφο και τις off-piste διαδρομές.

Ο Κέστενχολτς έκανε snowboard μαζί με φίλο του, ο οποίος έκανε σκι, όταν αποκολλήθηκε χιονοστιβάδα σε υψόμετρο περίπου 2.400 μέτρων, για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί. Θάφτηκε στο χιόνι, ο φίλος του τον εντόπισε και βοήθησε στον απεγκλωβισμό. Ο Κέστενχολτς διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δεύτερη μονάδα της περιοχής, αλλά υπέκυψε.»

Ο Κέστενχολτς είχε ανέβει στο βάθρο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Ναγκάνο το 1998, παίρνοντας χάλκινο στο γιγαντιαίο σλάλομ, στο αγώνισμα με το οποίο το snowboard μπήκε τότε για πρώτη φορά στο ολυμπιακό πρόγραμμα. Εκείνοι οι αγώνες είχαν τραβήξει τα φώτα και για την υπόθεση του Καναδού Ρος Ρεμπαλιάτι, που βρέθηκε θετικός στην κάνναβη μετά το χρυσό και χρειάστηκε να περάσει από διαδικασίες για να μην του αφαιρεθεί ο τίτλος.

Στα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε ακόμη δύο Χειμερινούς Ολυμπιακούς, δοκίμασε δυνάμεις και στο snowboardcross και συνέχισε στον χώρο των extreme sports, με δύο τίτλους στο X-Games στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Η ελβετική ομοσπονδία σκι έκανε λόγο για μεγάλη απώλεια και εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους κοντινούς του ανθρώπους. Στα πιο πρόσφατα δημόσια στιγμιότυπά του, ο Κέστενχολτς ανέβαζε εικόνες από πτήσεις με παραπέντε και προσγειώσεις σε παγωμένες λίμνες κοντά στο Σεν Μόριτς, γράφοντας ότι για να ζήσεις «τις σπάνιες στιγμές» της φύσης πρέπει να είσαι έτοιμος «να τα αφήσεις όλα και να φύγεις».

Με πληροφορίες από Guardian