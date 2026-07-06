Νεϊμάρ: Τέλος στην καριέρα του με τη Βραζιλία μετά την ήττα από τη Νορβηγία - «Εδώ ξεκίνησα, εδώ τελείωσα»

Συγκινημένος ο Νεϊμάρ δήλωσε ότι η διεθνής καριέρα του με τη Βραζιλία «τελείωσε» μετά την ήττα της ομάδας του από τη Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 34χρονος μπήκε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό, με τη Βραζιλία να χάνει 2-0 από τη Νορβηγία στον αγώνα των 16, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον αποκλεισμό της «Σελεσάο».

Ο Νεϊμάρ πέτυχε μεν ένα πέναλτι στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, αλλά αυτό αποδείχθηκε απλώς ένα γκολ παρηγοριάς σε εκείνη που αναμενόταν να είναι η τελευταία του εμφάνιση με την εθνική ομάδα.

Ο Νεϊμάρ λέει «αντίο» στην εθνική Βραζιλίας

«Προσπάθησα, προσπάθησα. Τώρα τελείωσε. Εδώ ξεκίνησα, εδώ τελείωσα», δήλωσε ο Νεϊμάρ σε συνέντευξή του στο TV Globo μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Το ντεμπούτο του Νεϊμάρ με τη Βραζιλία έγινε στο ίδιο γήπεδο τον Αύγουστο του 2010, όταν σκόραρε στη φιλική νίκη με 2-0 εκτός έδρας επί των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συνέχεια, εξελίχθηκε στον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 80 γκολ, ενώ οι 130 συμμετοχές του με την εθνική ομάδα τον τοποθετούν δεύτερο στη λίστα όλων των εποχών, πίσω από τις 142 του Καφού.

🇧🇷⚽️ EN IMAGES | Neymar a fondu en larmes après l’élimination du Brésil en Coupe du Monde, sa dernière.pic.twitter.com/S5X2Acr42o — Cerfia (@CerfiaFR) July 5, 2026

Ο Νεϊμάρ δεν είχε αγωνιστεί με τη Βραζιλία από το 2023 λόγω τραυματισμών, πριν επιλεγεί στην αποστολή της χώρας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μπήκε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του τελευταίου αγώνα της Βραζιλίας στον όμιλο – μια νίκη με 3-0 επί της Σκωτίας – και η μόνη άλλη συμμετοχή του στο φετινό τουρνουά ήταν εναντίον της Νορβηγίας.

Αυτή ήταν η τέταρτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού είχε αγωνιστεί με τη Βραζιλία και στα τουρνουά του 2014, του 2018 και του 2022.

Με πληροφορίες από BBC