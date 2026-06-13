NBA: Συνελήφθη ο Τζέιμς Χάρντεν για παράνομη οπλοκατοχή στο Τέξας

Ο σταρ των Cleveland Cavaliers, Τζέιμς Χάρντεν, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Χιούστον καθώς οι αρχές υποστηρίζουν ότι έφερε όπλο στο όχημά του κατά παράβαση της νομοθεσίας του Τέξας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 36χρονος γκαρντ οδηγήθηκε στο κρατητήριο και λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 22 Ιουνίου.

Στο μεταξύ, οι Cavaliers ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με τον παίκτη και τους εκπροσώπους του και ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις της υπόθεσης.

«Γνωρίζουμε το περιστατικό και συγκεντρώνουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τους όρους που του επιβλήθηκαν μετά την αποφυλάκισή του, ο Χάρντεν δεν επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του όπλα ή πυρομαχικά μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Παράλληλα, θα υποβάλλεται σε τυχαίους ελέγχους για χρήση ουσιών, ενώ του απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής ούτε ο ίδιος ούτε οι εκπρόσωποί του έχουν σχολιάσει δημόσια τη σύλληψη.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός άσος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με εκκρεμή αστική αγωγή στο Τέξας. Τον Ιούνιο του 2025, γυναίκα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από ανιψιό του Χάρντεν σε πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του στο Χιούστον. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση.

Ο Χάρντεν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του. Αναδείχθηκε MVP του NBA το 2018 με τους Houston Rockets και έχει αγωνιστεί επίσης στους Thunder, Nets, 76ers και Clippers, πριν μετακομίσει φέτος στους Cavaliers.

Με πληροφορίες από The Athletic