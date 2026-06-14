NBA: Οι New York Knicks είναι πρωταθλητές μετά από 53 χρόνια

Οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA, έπειτα από 53 χρόνια, κατακτώντας το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 1973.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης νίκησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 94-90 στον πέμπτο τελικό της σειράς του NBA και κατέκτησε το πρωτάθλημα με συνολικό σκορ 4-1, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες της σύγχρονης ιστορίας της.

Παρόλο που οι New York Knicks βρέθηκαν πίσω στο σκορ για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως στα τελευταία λεπτά πραγματοποίησαν ακόμη μία ανατροπή, όπως είχαν κάνει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των φετινών playoffs, και έφτασαν στη νίκη που τους χάρισε το τρόπαιο Λάρι Ο'Μπράιαν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος σημείωσε 45 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στον τίτλο, σε μια εμφάνιση που ήδη καταγράφεται ως μία από τις κορυφαίες στην ιστορία των τελικών του NBA.

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆



New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 — NBA (@NBA) June 14, 2026

NBA: Η τελευταία φορά που κατέκτησαν το πρωτάθλημα οι New York Knicks

Το πρωτάθλημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Νέα Υόρκη, καθώς οι Νικς είχαν να πανηγυρίσουν τίτλο από το 1973, όταν είχαν επικρατήσει των Λος Άντζελες Λέικερς με ηγέτες τον Γουόλτ Φρέιζιερ, τον Γουίλις Ριντ, τον Ντέιβ ΝτεΜπούσερ και τον Μπιλ Μπράντλεϊ.

Εκείνη παραμένει μέχρι σήμερα η τελευταία κατάκτηση πρωταθλήματος της ομάδας, καθώς η προηγούμενη είχε έρθει το 1970. Έκτοτε οι New York Knicsk έφτασαν αρκετές φορές κοντά στην κορυφή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το 1994 ηττήθηκαν στους τελικούς από τους Χιούστον Ρόκετς του Χακίμ Ολάζουον, ενώ το 1999, ως όγδοοι της Ανατολής, πραγματοποίησαν μια ιστορική πορεία μέχρι τους τελικούς αλλά λύγισαν απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς του Τιμ Ντάνκαν.

Ακολούθησαν δεκαετίες αγωνιστικής αστάθειας, αποτυχημένων επιλογών και συχνών αλλαγών, με αποτέλεσμα οι Νικς να μετατραπούν από μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του πρωταθλήματος σε σύλλογο που δυσκολευόταν ακόμη και να διεκδικήσει θέση στα playoffs.

Η φετινή κατάκτηση του τίτλου σηματοδοτεί το τέλος μιας αναμονής μεγαλύτερης από μισό αιώνα για τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Με πληροφορίες από Reuters, New York Post