NBA: Καλύτερος παίκτης της πρώτης εβδομάδας στην Ανατολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της πρώτης εβδομάδας του NBA στην Ανατολική Περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή του εκκίνηση στη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΝΒΑ, την αντίστοιχη διάκριση για τη Δυτική Περιφέρεια έλαβε ο αστέρας των Σαν Αντόνιο Σπερς, Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Ο Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε ρεκόρ 2-1, σημειώνοντας εντυπωσιακά στατιστικά απέναντι σε Ουίζαρντς, Ράπτορς και Καβαλίερς: 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ ανά αγώνα Τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά -69% στα δίποντα, 67% στα τρίποντα και 63% στις βολές.

Την ίδια στιγμή, οι Σπερς ξεκίνησαν τη χρονιά αήττητοι σε τρεις αγώνες, με τον Ουεμπανιάμα να εντυπωσιάζει, καταγράφοντας 33,3 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ ανά παιχνίδι.

«Θέλω να κερδίζω»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο SiriusXM NBA Radio, ο «Greek Freak» επανέλαβε, ότι ο στόχος του δεν αλλάζει και πως το πιο σημαντικό για εκείνον είναι να ολοκληρώνει τους αγώνες με νίκες.

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω», είπε αρχικά. «Δεν είμαι ικανοποιημένος να βρίσκομαι στο comfort zone και να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο για εμένα να πω: "Είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι το γήπεδο με κλειστά μάτια, ξέρω την κάθε στροφή μέχρι το γήπεδο, ξέρω πώς παίζουμε, ξέρω τους πάντες στο γήπεδο". Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγω από αυτό, γιατί έτσι τα πάω καλύτερα και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθει άβολα. Δεν θέλω να είμαι στη ζώνη άνεσής μου», πρόσθεσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.