Μπάσκετ: Ξεκινά σε λίγα λεπτά το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στη σπουδαία αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ (GBL).

Το ντέρμπι ξεκινά στις 7μμ και θα μεταδοθεί από το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί με σημαντικές απουσίες και από τις δύο πλευρές.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους εξής 12 παίκτες: Γουόρντ, Λι, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Νιλικίνα, Βεζένκοφ, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Κ. Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εβάν Φουρνιέ θα απουσιάζει από την ομάδα των Ερυθρόλευκων καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό του στο πόδι.

Αντίστοιχα, από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, θα απουσιάζει ο Κέντρικ Ναν λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Έτσι ο Τούρκος τεχνικός θα εναλλάσσει στο παρκέ τους εξής παίκτες: Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν, Σορτς.