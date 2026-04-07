Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93: Σημαντική νίκη και βήμα για τα play offs

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία από τις πιο ουσιαστικές του νίκες στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 79-93 στη Βαρκελώνη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, δείχνοντας ξεκάθαρα τον στόχο της, που ήταν η διατήρηση θέσης στην πρώτη εξάδα και η αποφυγή περιπλοκών στη μάχη της πρόκρισης. Με ενέργεια στην άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς προβάδισμα και σταδιακά έχτισαν διαφορά.

Καθοριστικό ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο, όπου ο Παναθηναϊκός αύξησε την απόστασή του και πήγε στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο διατήρησε τον έλεγχο, φτάνοντας ακόμη και σε διαφορές άνω των 20 πόντων, μετατρέποντας το παιχνίδι σε διαδικαστικό προς το τέλος.

Παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να μειώσει τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, το αποτέλεσμα δεν αμφισβητήθηκε, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με ένα πολύτιμο «διπλό» από μία δύσκολη έδρα.