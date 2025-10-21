Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για το Champions League

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά περιμένει τον Ολυμπιακό την Τρίτη (21/10), καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League 2025-26.

Ύστερα από δύο αγωνιστικές, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη 16η θέση με 3 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός με 1 βαθμό καταλαμβάνει τη 29η θέση. Οι Καταλανοί θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να μείνουν κοντά στην πρόκριση, ενώ οι Πειραιώτες αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή διοργάνωση.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ διανύει μια περίοδο με αρκετά σκαμπανεβάσματα, τόσο αγωνιστικά όσο και λόγω των πολλών τραυματισμών. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ο Ραφίνια παραμένουν εκτός, γεγονός που αναγκάζει τον Γερμανό τεχνικό να ποντάρει στους νεαρούς, με πρώτο και καλύτερο τον Λαμίν Γιαμάλ, για τον οποίο μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ότι «όταν δεν είναι καλός, η Μπαρτσελόνα δυσκολεύεται».

Στη La Liga, οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν στις νίκες επικρατώντας της Χιρόνα με 1-0 χάρη στο γκολ του Αραούχο στο 93’, ενώ στο Champions League προέρχονται από την ήττα 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Πειραιώτες έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη με 2-0 επί της ΑΕΛ, χάρη στα δύο τέρματα του Ελ Κααμπί, φτάνοντας τους 16 βαθμούς στη Super League. Ο Μεντιλίμπαρ έχει όλους σχεδόν τους παίκτες στη διάθεσή του, με μοναδική απουσία τον Ροντινέι, ενώ επιστρέφουν οι Στρεφέτσα και Ταρέμι.

Η UEFA όρισε τον Ελβετό Ουρς Σνάιντερ ως πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης. Βοηθοί του θα είναι οι Μάρκο και Μπέντζαμιν Τσίρχερ, τέταρτος ο Λούκας Φέντριχ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Φεντάγι Σαν με βοηθό τον Ιβάν Μπέμπεκ.

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Σε ποιο κανάλι θα δείτε τον αγώνα

Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45, στο Στάδιο Μοντζουίκ (Estadi Olímpic Lluís Companys), και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Η Μπαρτσελόνα έχει τον τίτλο του φαβορί, ωστόσο ο Ολυμπιακός δείχνει αποφασισμένος να παλέψει για ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι Καταλανοί θα επιδιώξουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους με κατοχή μπάλας, ενώ οι Πειραιώτες θα βασιστούν στην τακτική πειθαρχία και στις αντεπιθέσεις με τους Ελ Κααμπί και Ποντένσε.