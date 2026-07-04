Μουντιάλ: Ο προπονητής της Αιγύπτου αφιέρωσε την ιστορική πρόκριση της χώρας στην Παλαιστίνη

Ο προπονητής της εθνικής Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, αφιέρωσε τη νίκη της ομάδας του επί της Αυστραλίας στον παλαιστινιακό λαό.

Η Αίγυπτος επικράτησε της Αυστραλίας με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, αφού ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί ισόπαλος 1-1 έπειτα από την παράταση, εξασφαλίζοντας την πρώτη της πρόκριση από νοκ άουτ αναμέτρηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το νικητήριο πέναλτι εκτέλεσε ο Χοσάμ Αμπντέλμαγκιντ, χαρίζοντας στην Αίγυπτο την πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή ή το Πράσινο Ακρωτήρι.

Μετά το τέλος του αγώνα, εικόνες του Χασάν να κρατά την αιγυπτιακή και την παλαιστινιακή σημαία στον αγωνιστικό χώρο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε: «Είθε ο Θεός να τους χαρίσει [στους Παλαιστινίους] τη νίκη, είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρές τους. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον αιγυπτιακό λαό και στον παλαιστινιακό λαό, αυτούς τους ευγενικούς και έντιμους ανθρώπους».