ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Αθλητισμός

Μουντιάλ: Ο προπονητής της Αιγύπτου αφιέρωσε την ιστορική πρόκριση της χώρας στην Παλαιστίνη

Βίντεο του Χοσάμ Χασάν με τη σημαία της Παλαιστίνης στο γήπεδο, κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Facebook Twitter
Ο Χοσάμ Χασάν, προπονητής της Αιγύπτου, με τη σημαία της Παλαιστίνης μετά τη νίκη της ομάδας του στη διαδικασία των πέναλτι, στον αγώνα του Γύρου των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 3 Ιουλίου 2026 / Φωτογραφία: Molly Darlington/Getty Images
0

Ο προπονητής της εθνικής Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, αφιέρωσε τη νίκη της ομάδας του επί της Αυστραλίας στον παλαιστινιακό λαό.

Η Αίγυπτος επικράτησε της Αυστραλίας με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, αφού ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί ισόπαλος 1-1 έπειτα από την παράταση, εξασφαλίζοντας την πρώτη της πρόκριση από νοκ άουτ αναμέτρηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το νικητήριο πέναλτι εκτέλεσε ο Χοσάμ Αμπντέλμαγκιντ, χαρίζοντας στην Αίγυπτο την πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή ή το Πράσινο Ακρωτήρι.

Μετά το τέλος του αγώνα, εικόνες του Χασάν να κρατά την αιγυπτιακή και την παλαιστινιακή σημαία στον αγωνιστικό χώρο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε: «Είθε ο Θεός να τους χαρίσει [στους Παλαιστινίους] τη νίκη, είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρές τους. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον αιγυπτιακό λαό και στον παλαιστινιακό λαό, αυτούς τους ευγενικούς και έντιμους ανθρώπους».

Αθλητισμός

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 