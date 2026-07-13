Μουντιάλ: Η FIFA εξετάζει Παγκόσμιο Κύπελλο με 64 ομάδες

Η πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνσης του Μουντιάλ, με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64, θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το Μουντιάλ 2026 σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ διεξάγεται για πρώτη φορά με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, μία απόφαση που είχε προκαλέσει έντονη κριτική όταν ανακοινώθηκε, αλλά δεν έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις μετά την έναρξη της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου.

Μουντιάλ: «Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται τη συμμετοχή της»

«Αυτά είναι ζητήματα που θα εξετάσουμε μετά το Μουντιάλ», δήλωσε ο Ινφαντίνο στο ελβετικό τηλεοπτικό δίκτυο Blue Sport, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος ήταν ο βασικός υποστηρικτής της αύξησης των ομάδων από 32 σε 48, τόνισε πως «όταν διοργανώνεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, πρέπει να το κάνεις για ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική».

«Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ. Βλέπουμε ότι το επίπεδο των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλό και συνεχώς βελτιώνεται σε όλο τον κόσμο. Αν δεν δώσεις στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετέχουν, στερείς το κίνητρο για να συνεχίσουν να εξελίσσονται», πρόσθεσε.

Ο Ινφαντίνο χαρακτήρισε επιτυχημένη τη διοργάνωση των 48 ομάδων, υποστηρίζοντας ότι όλες οι Εθνικές παρουσίασαν υψηλό επίπεδο και ότι ομάδες από όλες τις ηπείρους κατάφεραν να σκοράρουν και να πάρουν τουλάχιστον έναν βαθμό.

«Εννέα από τις δέκα αφρικανικές ομάδες προκρίθηκαν στη φάση των νοκ άουτ. Στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο υπήρχαν μόνο πέντε ομάδες από την Αφρική. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε σε όλες τις ομάδες την ευκαιρία να συμμετέχουν», ανέφερε.

Το Μουντιάλ είχε αυξηθεί στις 32 ομάδες το 1998. Η διοργάνωση του 2030 θα φιλοξενηθεί από κοινού από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώ το Μουντιάλ του 2034 θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Μουντιάλ: Ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε τα διαλείμματα ενυδάτωσης και τις τιμές των εισιτηρίων

Ο πρόεδρος της FIFA αναφέρθηκε επίσης, στα διαλείμματα ενυδάτωσης που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των αγώνων, τα οποία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της άποψης ότι εξυπηρετούν τηλεοπτικές ανάγκες και περισσότερα διαφημιστικά έσοδα.

«Είναι ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη συζήτηση. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις ΗΠΑ πέρυσι υπήρχαν διαλείμματα ενυδάτωσης όταν η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλή», δήλωσε ο Ινφαντίνο, εξηγώντας ότι εφαρμόστηκαν περίπου στο 60% των αγώνων, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν κρίθηκαν απαραίτητα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, σημειώνοντας ότι η πληρότητα των γηπέδων φτάνει το 99,7% και αναμένεται να αγγίξει το 99,9% έως το τέλος της διοργάνωσης.

«Οι ειδικοί καθόρισαν τις τιμές των εισιτηρίων πριν από το τουρνουά. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι τιμές που κάποιοι θεωρούσαν υψηλές μεταπωλούνται στη δευτερογενή αγορά, όπου αυτό είναι νόμιμο, ακόμη και τέσσερις ή πέντε φορές πάνω από την αρχική αξία», ανέφερε.

Ο Ινφαντίνο εκτίμησε ότι η FIFA θα αποκομίσει συνολικά έσοδα ύψους 13 έως 14 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περίπου 16,08 έως 17,32 δισ. δολάρια) από το Μουντιάλ των 39 ημερών, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «αρκετά ικανοποιητικό».

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