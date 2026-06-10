Μουντιάλ 2026: Υποδοχή ήρωα στη Σομαλία για τον διαιτητή που αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ

Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν επέστρεψε ως ήρωας στη χώρα του, λίγες ημέρες αφότου του απαγορεύθηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος Σομαλός που θα διαιτήτευε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 34χρονος, που αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2025 από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF), είχε επιλεγεί από τη FIFA ανάμεσα στους 52 διαιτητές της διοργάνωσης.

Ωστόσο, όταν έφτασε τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, οι αμερικανικές αρχές δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα, παρά το γεγονός ότι διέθετε διπλωματικό διαβατήριο και έγκυρη βίζα εισόδου.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για την απόφαση. Η Σομαλία, πάντως, περιλαμβάνεται στις χώρες που επηρεάζονται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αρτάν επέστρεψε την Τετάρτη στο Μογκαντίσου, όπου τον υποδέχθηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σομαλίας, συνάδελφοί του διαιτητές και δεκάδες πολίτες.

«Όλα είναι γραφτό να συμβούν. Η FIFA με στήριξε και παρέμεινε σε επαφή μαζί μου μέχρι να επιστρέψω στο Μογκαντίσου», δήλωσε κατά την άφιξή του.

«Θα διαιτητεύσω στο επόμενο Μουντιάλ»

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το όνειρό του, λέγοντας στους υποστηρικτές του ότι πιστεύει πως θα βρεθεί σε επόμενο Μουντιάλ.

«Υπόσχομαι ότι θα με δείτε να διαιτητεύω στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Από τον Σομαλό διαιτητή μέχρι την εθνική Ιράν: Οι ιστορίες πίσω από το χάος με τις βίζες στο Μουντιάλ 2026

Η απόφαση των αμερικανικών αρχών προκάλεσε έντονη συζήτηση τόσο στη Σομαλία όσο και στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς ο Αρτάν βρισκόταν ένα βήμα πριν από μια ιστορική διάκριση για τη χώρα του.

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει ο ίδιος στους New York Times, υποβλήθηκε σε πολύωρη ανάκριση από τις υπηρεσίες μετανάστευσης κατά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, η διαδικασία διήρκεσε περίπου 11 ώρες, ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση για αρκετές ακόμη ώρες προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι ο Σομαλός διαιτητής δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη διοργάνωση, καθώς όλοι οι διαιτητές που έχουν επιλεγεί για το Μουντιάλ εδρεύουν στη Φλόριντα, όπου πραγματοποιούνται η εκπαίδευση, η προετοιμασία και οι διαδικασίες ασφαλείας πριν από τους αγώνες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε πρακτικά η δυνατότητα να παραμείνει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και να διαιτητεύσει μόνο αγώνες που διεξάγονται στον Καναδά ή στο Μεξικό.

Ερωτηθείς για την υπόθεση, ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Άντριου Τζουλιάνι, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, δηλώνοντας ωστόσο ότι στηρίζει την απόφαση των αμερικανικών συνοριακών αρχών.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό στη Σομαλία, όπου πολλοί θεωρούν ότι χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία διεθνούς προβολής για τη χώρα μέσω ενός ανθρώπου που είχε καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της αφρικανικής διαιτησίας.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μουντιάλ 2026: Οι θρύλοι που ίσως αγωνιστούν για τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο