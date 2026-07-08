Μουντιάλ 2026: Τι συμβολίζει το «Χ» που έκανε με τα χέρια του ο προπονητής της Αιγύπτου

Με την Αργεντινή να επικρατεί της Αιγύπτου με 3-2 και να προκρίνεται στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, μία κίνηση του προπονητή της βορειοαφρικανικής ομάδας, Χοσάμ Χασάν, ήταν αυτή που κέντρισε το ενδιαφέρον.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, σχημάτισε με τα χέρια του το γράμμα «Χ», μια χειρονομία που πολλοί φίλαθλοι δεν αναγνώρισαν, καθώς πρόκειται για σχετικά νέο επίσημο σήμα της FIFA.

Egypt head coach Hossam Hassan speaking to beIN Sports, via France24:



“I told the referee that what was happening wasn’t fair. It’s an undeserved victory for Argentina.



“Once I’m back in my country and at home. I’ll never watch the World Cup again, because there’s no justice in… pic.twitter.com/TnptBARAzz — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 7, 2026

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει το σήμα «Χ»

Το σήμα, που σχηματίζεται όταν κάποιος σταυρώνει τους καρπούς του μπροστά από το σώμα, αποτελεί το επίσημο σύμβολο της FIFA για την αναφορά πιθανών περιστατικών ρατσισμού ή άλλων μορφών διάκρισης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και διαιτητές να επισημαίνουν με σαφή και άμεσα αναγνωρίσιμο τρόπο ότι έχει σημειωθεί ένα περιστατικό που απαιτεί διερεύνηση, ώστε να ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο της FIFA.

Το μέτρο εγκρίθηκε στο 74ο Συνέδριο της FIFA, που πραγματοποιήθηκε το 2024 στην Μπανγκόκ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της παγκόσμιας ομοσπονδίας να ενισχύσει την αντιμετώπιση του ρατσισμού και κάθε μορφής διακριτικής συμπεριφοράς στο ποδόσφαιρο.

🚨DEVELOPING: Egypt's manager has been at the center of controversy during & after Egypt's 3-2 loss to Argentina...



During the match he made an X with his arms to report a case of racism, however it was ignored by the ref



After the match he was upset with the ref and said:… pic.twitter.com/vBNQZKM0Yn — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 7, 2026

Το πρωτόκολλο της FIFA σε τρία στάδια

Η χρήση του σήματος δεν σημαίνει ότι ένας αγώνας διακόπτεται αυτομάτως. Αντίθετα, λειτουργεί ως προειδοποίηση που μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή του επίσημου πρωτοκόλλου της FIFA.

Το πρωτόκολλο προβλέπει τρία διαδοχικά στάδια. Σε πρώτο στάδιο, ο διαιτητής μπορεί να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση. Μάλιστα, εάν τα περιστατικά συνεχιστούν, ο αγώνας μπορεί να διακοπεί εκ νέου και οι δύο ομάδες να αποχωρήσουν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο.

Ως έσχατο μέτρο, ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να διακόψει οριστικά τον αγώνα, εφόσον κριθεί ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία του προσώπου ή των προσώπων που δέχονται τις διακρίσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η FIFA επιδιώκει να δώσει στους διαιτητές ένα σαφές εργαλείο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, αλλά και στους ποδοσφαιρικούς πρωταγωνιστές έναν άμεσο τρόπο καταγγελίας.

"It's clear that this tournament has been fixed."



Egypt's Mostafa Zico was not happy with some of the decisions in their game against Argentina. pic.twitter.com/VbDdFbkRBC — BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2026

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκανε το σήμα ο Χοσάμ Χασάν

Ο προπονητής της Αιγύπτου χρησιμοποίησε τη χειρονομία μετά το τρίτο γκολ της Αργεντινής, που σημείωσε ο Έντσο Φερνάντες στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές, γεγονός που τον οδήγησε να ενεργοποιήσει το σχετικό σήμα.

Ωστόσο, τη στιγμή που ξέσπασε η αντιπαράθεση δεν υπήρχαν δημόσια διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν οριστικά ότι σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό.

Με πληροφορίες από Marca