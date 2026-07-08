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Μουντιάλ 2026: Τι συμβολίζει το «Χ» που έκανε με τα χέρια του ο προπονητής της Αιγύπτου

Ο προπονητής της Αιγύπτου, στον αγώνα με την Αργεντινή, σχημάτισε με τα χέρια του το «Χ» - Τι προβλέπει ο κανονισμός της FIFA

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Χ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Facebook Twitter
Ο προπονητής της Αιγύπτου σχηματίζει με τα χέρια του το γράμμα «Χ» / Φωτ.: Getty Images
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Με την Αργεντινή να επικρατεί της Αιγύπτου με 3-2 και να προκρίνεται στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, μία κίνηση του προπονητή της βορειοαφρικανικής ομάδας, Χοσάμ Χασάν, ήταν αυτή που κέντρισε το ενδιαφέρον.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, σχημάτισε με τα χέρια του το γράμμα «Χ», μια χειρονομία που πολλοί φίλαθλοι δεν αναγνώρισαν, καθώς πρόκειται για σχετικά νέο επίσημο σήμα της FIFA.

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει το σήμα «Χ»

Το σήμα, που σχηματίζεται όταν κάποιος σταυρώνει τους καρπούς του μπροστά από το σώμα, αποτελεί το επίσημο σύμβολο της FIFA για την αναφορά πιθανών περιστατικών ρατσισμού ή άλλων μορφών διάκρισης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και διαιτητές να επισημαίνουν με σαφή και άμεσα αναγνωρίσιμο τρόπο ότι έχει σημειωθεί ένα περιστατικό που απαιτεί διερεύνηση, ώστε να ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο της FIFA.

Το μέτρο εγκρίθηκε στο 74ο Συνέδριο της FIFA, που πραγματοποιήθηκε το 2024 στην Μπανγκόκ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της παγκόσμιας ομοσπονδίας να ενισχύσει την αντιμετώπιση του ρατσισμού και κάθε μορφής διακριτικής συμπεριφοράς στο ποδόσφαιρο.

Το πρωτόκολλο της FIFA σε τρία στάδια

Η χρήση του σήματος δεν σημαίνει ότι ένας αγώνας διακόπτεται αυτομάτως. Αντίθετα, λειτουργεί ως προειδοποίηση που μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή του επίσημου πρωτοκόλλου της FIFA.

Το πρωτόκολλο προβλέπει τρία διαδοχικά στάδια. Σε πρώτο στάδιο, ο διαιτητής μπορεί να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση. Μάλιστα, εάν τα περιστατικά συνεχιστούν, ο αγώνας μπορεί να διακοπεί εκ νέου και οι δύο ομάδες να αποχωρήσουν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο.

Ως έσχατο μέτρο, ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να διακόψει οριστικά τον αγώνα, εφόσον κριθεί ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία του προσώπου ή των προσώπων που δέχονται τις διακρίσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η FIFA επιδιώκει να δώσει στους διαιτητές ένα σαφές εργαλείο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, αλλά και στους ποδοσφαιρικούς πρωταγωνιστές έναν άμεσο τρόπο καταγγελίας.

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκανε το σήμα ο Χοσάμ Χασάν

Ο προπονητής της Αιγύπτου χρησιμοποίησε τη χειρονομία μετά το τρίτο γκολ της Αργεντινής, που σημείωσε ο Έντσο Φερνάντες στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές, γεγονός που τον οδήγησε να ενεργοποιήσει το σχετικό σήμα.

Ωστόσο, τη στιγμή που ξέσπασε η αντιπαράθεση δεν υπήρχαν δημόσια διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν οριστικά ότι σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό.

Με πληροφορίες από Marca

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