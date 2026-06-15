Μουντιάλ 2026: Τι «κρύβουν» οι εθνικοί ύμνοι - Ποια χώρα αναφέρεται περισσότερο ως εχθρός

Οι εθνικοί ύμνοι συγκαταλέγονται στα πιο αναγνωρίσιμα πολιτικά κείμενα στον κόσμο, με απώτερο σκοπό την εμψύχωση στρατών, εορτασμού νικών σε πολέμους, ή για να ενώσουν νεοσύστατα κράτη που εξασφάλισαν την ανεξαρτησία τους από τις μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις της εποχής.

Σήμερα, οι άλλοτε πολεμικές εκκλήσεις ακούγονται κυρίως στα γήπεδα στο περιθώριο μεγάλων διοργανώσεων, όπως είναι το Μουντιάλ 2026. Πριν από κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι παίκτες τραγουδούν στίχους που συχνά αναφέρονται σε συγκρούσεις που σημάδεψαν την ιστορία των χωρών τους.

Την ίδια ώρα, ο Economist, με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ανέλυσε τις μεταφρασμένες εκδοχές των στίχων όλων των εθνικών ύμνων των χωρών που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ 2026, προκειμένου να εντοπίσει ποιες χώρες εμφανίζονται συχνότερα ως αντίπαλοι ή εχθροί.

National anthems are an unusually macabre genre. All but eight countries competing in the World Cup make some reference to violence. Register to discover which are the most bloodthirsty https://t.co/ZaTF4e8GDC — The Economist (@TheEconomist) June 14, 2026

Μουντιάλ 2026: Ποια χώρα αναφέρεται περισσότερο ως εχθρός

Από τη σχετική ανάλυση του Economist, προέκυψε πως η Ισπανία αναδείχθηκε η «πιο μισητή» χώρα, καθώς αναφέρεται σε τρεις διαφορετικούς εθνικούς ύμνους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές πρώην αποικίες και κτήσεις της απέκτησαν την ανεξαρτησία τους μέσα από επαναστατικούς πολέμους.

Στον ύμνο του Ισημερινού γίνεται αναφορά στο «λιοντάρι που ανατράπηκε και βρυχάται μέσα στην ανημπόρια και την απόγνωση», μια συμβολική αναφορά στην Ισπανία. Ακόμη πιο ευθείς είναι οι στίχοι του ολλανδικού ύμνου, όπου αναφέρεται ότι «οι Ισπανοί βιάζουν τη γλυκιά σου γη, Ολλανδία».

Οι ερευνητές επισημαίνουν πάντως ότι τα αποτελέσματα βασίζονται σε ερμηνείες, καθώς οι εθνικοί ύμνοι είναι συχνά ποιητικοί και σπάνια κατονομάζουν ευθέως τους εχθρούς τους. Όταν ληφθεί υπόψη και το ιστορικό πλαίσιο, τουλάχιστον εννέα ακόμη ύμνοι φαίνεται να περιέχουν έμμεσες αναφορές σε άλλες χώρες. Ανάμεσά τους και ο αμερικανικός ύμνος, ο οποίος θεωρείται ότι περιλαμβάνει αναφορά στη Βρετανία.

Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι οι εθνικοί ύμνοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα «αιματοβαμμένο» λογοτεχνικό είδος. Μόλις οκτώ από τις χώρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ δεν κάνουν καμία αναφορά σε πολεμικές συγκρούσεις. Οι υπόλοιποι περιλαμβάνουν στρατιώτες, όπλα, μάχες, απειλές ή άμεσες εκκλήσεις για αγώνα.

Μουντιάλ 2026: Ο πιο «πολεμοχαρής» Εθνικός Ύμνος

Ο πιο πολεμοχαρής ύμνος, σύμφωνα με τον Economist, είναι αυτός της Πορτογαλίας. Αρχικά γράφτηκε ως τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της Βρετανίας και περιέχει 11 αναφορές σε βία ανά 100 λέξεις, όταν ο μέσος όρος του τουρνουά είναι περίπου δύο. Η φράση «às armas!» («στα όπλα!») επαναλαμβάνεται 12 φορές.

Αρκετά επιθετικοί εμφανίζονται και άλλοι εθινικοί ύμνοι, όπως περιγράφει ο Economist. Ο γαλλικός προειδοποιεί ότι ξένοι στρατιώτες έρχονται «για να κόψουν τους λαιμούς των γιων και των συζύγων σας», ενώ οι ύμνοι της Ουρουγουάης και της Τυνησίας εξυμνούν τη θυσία και το μαρτύριο.

Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες με ιστορικά ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά ιδιαίτερα ειρηνικούς ύμνους. Ο βρετανικός ύμνος περιορίζεται σε μια προσευχή για τη σωτηρία του βασιλιά, ο γερμανικός εξυμνεί την ελευθερία, την ενότητα και την ευτυχία, ενώ ο ιαπωνικός εύχεται στον αυτοκράτορα να βασιλεύσει για τόσο πολύ, ώστε μικρά βότσαλα να μετατραπούν σε βράχους καλυμμένους με βρύα.

Από τις διοργανώτριες χώρες, οι ύμνοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού μοιράζονται κοινές θεματικές όπως η ελευθερία, η σύγκρουση και η θρησκεία. Ωστόσο, ο μεξικανικός περιέχει υπερδιπλάσιες αναφορές στη βία. Γραμμένος σε μια περίοδο απωλειών εδαφών και ξένων εισβολών, περιγράφει ακόμη και τη σημαία της χώρας να βάφεται με κύματα αίματος.

Αντίθετα, ο καναδικός ύμνος δεν περιέχει καμία αναφορά σε πόλεμο ή σύγκρουση. Παραμένει ένας από τους πιο ήπιους και αισιόδοξους, με στίχους που κάνουν λόγο για «καρδιές που λάμπουν» καθώς βλέπουν την πατρίδα να υψώνεται.

Με πληροφορίες από Economist

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