Μουντιάλ 2026: Τι αλλάζει η FIFA με τα μπουκαλάκια νερού στους αγώνες

Η FIFA αναθεώρησε την αρχική απαγόρευση μεταφοράς πλαστικών μπουκαλιών νερού στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επιτρέποντας τελικά τη χρήση τους υπό συγκεκριμένους όρους, λίγες ημέρες μετά την αρχική απαγόρευση.

Η αρχική απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε αρκετές πόλεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι φίλαθλοι θα μπορούν να εισέρχονται στα στάδια με σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού έως 590 ml, ενώ παραμένουν σε ισχύ περιορισμοί για άλλα είδη δοχείων.

Όπως αναφέρουν στελέχη της διοργάνωσης, η τροποποίηση του κανονισμού εντάσσεται στην προσπάθεια εξισορρόπησης των μέτρων ασφαλείας με τις ανάγκες των θεατών. Τα σκληρά πλαστικά και τα επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία παραμένουν απαγορευμένα λόγω πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια. Η FIFA υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η αποφυγή περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο θεατές ή συμμετέχοντες.

Η FIFA υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η αποφυγή περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο θεατές ή συμμετέχοντες.

Έντονη ανησυχία για τις θερμοκρασίες

Η συζήτηση γύρω από τον κανονισμό συνδέεται και με τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με ειδικούς, σημαντικό ποσοστό των αγώνων ενδέχεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες έντονης ζέστης.

Επιστημονικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικό μέρος των αγώνων του Μουντιάλ 2026, με προβλέψεις να κάνουν λόγο για ακραία ζέστη σε περίπου το ένα τέταρτο των αναμετρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στο Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου.

Σε πόλεις όπως το Χιούστον και το Ντάλας, οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι φτάνουν συχνά κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να εντείνει το αίσθημα δυσφορίας για θεατές και αθλητές.

Ανάλογες συνθήκες είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπου αγώνες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, προκαλώντας προβληματισμό για την αντοχή παικτών και φιλάθλων.

Κατά τη διάρκεια του περσινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αρκετοί αγώνες διεξήχθησαν σε θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου και υψηλά επίπεδα υγρασίας, επαναφέροντας τη συζήτηση για τις συνθήκες διεξαγωγής μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων σε ακραία κλίματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ