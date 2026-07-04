Μουντιάλ 2026: Θα μπορούσε η ζέστη να ορίσει την νικήτρια ομάδα;

Το Μουντιάλ 2026 έχει πλέον φτάσει στη φάση των νοκ άουτ.

Πέρα από τους παίκτες και τις ομάδες, υπάρχει ένας αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της διοργάνωσης: η ζέστη.

Ακόμη και πριν από την έναρξη του τουρνουά, που φιλοξενείται στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικοί σε θέματα υγείας και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είχαν προειδοποιήσει ότι ορισμένοι αγώνες θα διεξάγονταν υπό επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Για να περιορίσει τις συνέπειες, η FIFA καθιέρωσε υποχρεωτικό διάλειμμα ενυδάτωσης σε όλους τους αγώνες, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία.

Τώρα, καθώς το τουρνουά εισέρχεται σε νέα φάση, οι θερμοκρασίες έχουν αποδειχθεί τόσο υψηλές όσο είχε προβλεφθεί, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται κύμα καύσωνα από την 1η Ιουλίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Ανάλυση του Climate Central, ενός ανεξάρτητου οργανισμού επιστημόνων και ειδικών στην επικοινωνία της κλιματικής αλλαγής, διαπίστωσε ότι αρκετοί αγώνες έχουν ήδη διεξαχθεί ή πρόκειται να διεξαχθούν υπό θερμικές συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση των ποδοσφαιριστών.

«Η ζέστη είναι ένας κρυφός αντίπαλος απέναντι στον οποίο αγωνίζονται όλοι οι παίκτες», δήλωσε στο Euronews Health ο διευθυντής μέσων του Climate Central, Tom Di Liberto.

Παρότι η ζέστη επηρεάζει όλες τις ομάδες, η ένταση και η συχνότητα της έκθεσής τους δεν είναι ίδιες.

Παράγοντες όπως το πρόγραμμα των αγώνων, η τοποθεσία και οι συνθήκες στα στάδια σημαίνουν ότι ορισμένες εθνικές ομάδες είναι περισσότερο εκτεθειμένες από άλλες.

Μουντιάλ 2026: Ποιες ομάδες επηρεάζονται περισσότερο;

Η διαδρομή της Αργεντινής προς τον τελικό είναι εκείνη που θα επηρεαστεί περισσότερο από τις ακραίες θερμοκρασίες. Όλοι οι αγώνες της, εφόσον φτάσει μέχρι τον τελικό, θα διεξαχθούν υπό συνθήκες όπου υπάρχει πιθανότητα άνω του 50% η ζέστη να επηρεάσει την απόδοση των παικτών.

Ακολουθούν η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Βραζιλία, με μέση πιθανότητα άνω του 66% οι αγώνες τους να επηρεαστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Στη φάση των «32», ο θερμότερος αγώνας ήταν εκείνος μεταξύ Ακτής Ελεφαντοστού και Νορβηγίας, που διεξήχθη την Τρίτη 30 Ιουνίου. Ακολουθούν οι αναμετρήσεις Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 4 Ιουλίου, και Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου.

Αντίθετα, οι αγώνες Ελβετία – Αλγερία, Βέλγιο – Σενεγάλη και Μεξικό – Ισημερινός αναμένεται να επηρεαστούν ελάχιστα από τη ζέστη.

«Δεν υπάρχει καμία ισότητα ως προς το πώς επηρεάζονται οι ομάδες και είμαι πολύ περίεργος να δω αν, όσο προχωράμε στα προημιτελικά και στα ημιτελικά, αυτή η διαφορά θα αρχίσει να γίνεται ακόμη πιο αισθητή», δήλωσε ο Di Liberto.

Πρόσθεσε ότι όσο εξελίσσεται το τουρνουά, η θερμική καταπόνηση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. «Όταν οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι τόσο μικρές, ένας τέτοιος παράγοντας μπορεί να κάνει τη διαφορά», σημείωσε.

Μουντιάλ 2026: Πώς επηρεάζει η ζέστη την απόδοση;

Προηγούμενες έρευνες σχετικά με την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών στην απόδοση ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου έχουν προσδιορίσει ως κρίσιμο όριο τους 28°C.

Πάνω από αυτή τη θερμοκρασία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θερμική καταπόνηση μειώνει την απόδοση και επιβραδύνει τους ποδοσφαιριστές.

«Οι παίκτες αντισταθμίζουν την αυξημένη φυσιολογική επιβάρυνση υιοθετώντας πιο συντηρητικό τρόπο παιχνιδιού, αυξάνοντας την ακρίβεια των μεταβιβάσεων μέσω μεγαλύτερης έμφασης στην αμυντική τακτική», εξήγησε ο δρ Όλιβερ Γκίμπσον, ανώτερος λέκτορας Φυσιολογίας της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Πρόσθεσε ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος θερμικής νόσου, καθώς και η καρδιαγγειακή επιβάρυνση, η κόπωση, η εξάντληση και η ζάλη.

Η ζέστη είναι εδώ για να μείνει

Οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες δεν αποτέλεσαν έκπληξη. Όταν ένα καλοκαιρινό τουρνουά σχεδιάζεται να διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ζέστη είναι αναμενόμενη.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή επιταχύνει τον ρυθμό αύξησης της μέσης θερμοκρασίας.

Παρ' όλα αυτά, μόνο τρία από τα γήπεδα της διοργάνωσης διαθέτουν ελεγχόμενο κλιματισμό, επεσήμανε ο Di Liberto, αναφερόμενος στα στάδια του Χιούστον, του Ντάλας και της Ατλάντα.

Τα περισσότερα στάδια δεν διαθέτουν συστήματα ψύξης ούτε κατασκευές που να εξασφαλίζουν επαρκή σκίαση τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις εξέδρες.

Κατά τον ίδιο, είναι σημαντικό να εξεταστούν λύσεις για μελλοντικές αθλητικές διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν υπό αντίστοιχες συνθήκες.

«Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα εξαφανιστεί· αντίθετα, θα συνεχίσει να εμφανίζεται», τόνισε.

Τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές διοργανώσεις;

Σύμφωνα με τον Di Liberto, πρόκειται για μια ευρύτερη συζήτηση που δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

«Είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί ένα ζήτημα που ίσως δεν συνειδητοποιείτε ότι επηρεάζει το άθλημα που αγαπάτε τόσο πολύ», είπε.

Τα επόμενα χρόνια, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στη Βραζιλία το 2027, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 και το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, που θα φιλοξενηθεί από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία το 2030, αναμένεται να φέρουν και πάλι στο προσκήνιο το ζήτημα της ζέστης.

Με πληροφορίες από euronews.com