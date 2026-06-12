Μουντιάλ 2026: Το Taste Atlas αποκαλύπτει τα αγαπημένα φαγητά των Ρονάλντο, Μέσι, Χάαλαντ, Εμπαπέ

Με αφορμή την έναρξη του Μουντιάλ 2026, το Taste Atlas δημοσίευσε μία μικρή λίστα με τα αγαπημένα πιάτα ορισμένων εκ των πρωταγωνιστών του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο.

«Κάθε παίκτης σε αυτό το γήπεδο έχει ένα γεύμα που τον περιμένει όταν γυρίζει σπίτι. Για μερικούς, είναι ένα "απαγορευμένο" γεύμα που τρώνε κρυφά ανάμεσα στις προπονήσεις. Για άλλους, είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη διατροφή. Και για λίγους, είναι απλά το φαγητό που τους ετοίμαζε η μαμά τους» γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσης και καλεί το κοινό να περιηγηθεί στις φωτογραφίες που ακολουθούν, ώστε «να δείτε τι τρώνε πραγματικά οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου».

Taste Atlas: Ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά των Μέσι, Ρονάλντο, Χάαλαντ και Εμπαπέ

Λιονέλ Μέσι – Μιλανέζα Ναπολιτάνα

Σύμφωνα με το δημοφιλές γαστρονομικό οδηγό, ο Λιονέλ Μέσι συνδέεται στενά με τη μιλανέζα ναπολιτάνα, «ένα κλασικό αργεντίνικο πιάτο με παναρισμένο κρέας, σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν και τυρί. Συχνά περιγράφεται ως το αγαπημένο φαγητό των παιδικών του χρόνων».

Κριστιάνο Ρονάλντο – Bacalhau à Brás

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνδέεται συχνά με το Bacalhau à Brás, γράφει το Taste Atlas, εξηγώντας ότι πρόκειται για «ένα παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο που παρασκευάζεται με παστό μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες και αυγά, αντανακλώντας τη στενή σχέση του με την πορτογαλική γαστρονομική παράδοση».

Έρλινγκ Χάαλαντ – Κεμπάπ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει παραδεχθεί ότι λατρεύει το κεμπάπ, το οποίο απολαμβάνει περιστασιακά ως ένα «cheat meal» και όχι ως μέρος της αυστηρής ποδοσφαιρικής διατροφής του.

Κιλιάν Εμπαπέ –Ιβηρικό χαμόν και Μαντσέγκο

Τέλος, για τον Κιλιάν Εμπαπέ, το Taste Atlas αναφέρει, ότι «έχει δηλώσει ανοιχτά ότι αγαπά το ισπανικό Ιβηρικό χαμόν, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τυρί μαντσέγκο, έναν κλασικό συνδυασμό της ισπανικής κουζίνας. Από τότε που μετακόμισε στην Ισπανία, αναζητά τα καλύτερα μέρη για να το απολαμβάνει».

