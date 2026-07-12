Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Διαμορφώθηκαν τα δύο ζευγάρια που συνθέτουν τους ημιτελικούς του Μουντιάλ 2026.

Η Αγγλία κατάφερε να κερδίσει τη Νορβηγία, ενώ η Αργεντινή επικράτησε επί της Ελβετίας.

Οι νικητές των ζευγαριών Γαλλία - Ισπανία και Αγγλία - Αργεντινή θα συνεχίσουν για τη διεκδίκηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι ημιτελικοί του Μουντιάλ

Ημιτελικοί αγώνες

14/07 22:00 Γαλλία - Ισπανία (Ημιτελικός 1) - Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

15/07 22:00 Αγγλία - Αργεντινή (Ημιτελικός 2) - Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 1

Μικρός τελικός

19/07 00:00 Ηττημένος Ημιτελικού 1- Ηττημένος Ημιτελικού 2 - Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Τελικός

19/07 22:00 Νικητής Ημιτελικού 1 - Νικητής Ημιτελικού 2 - Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 1