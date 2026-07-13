Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των ημιτελικών και το ιστορικό ρεκόρ των τεσσάρων φιναλίστ

Τα τέσσερα εισιτήρια για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 έχουν κριθεί, με τις Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία και Αγγλία να συνεχίζουν στη μάχη για το τρόπαιο.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώ μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Αργεντινή. Οι νικητές θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου.

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Τρίτη 14 Ιουλίου

14/07 22:00 Γαλλία - Ισπανία (Ημιτελικός 1) - Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

15/07 22:00 Αγγλία - Αργεντινή (Ημιτελικός 2) - Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 1

Μικρός τελικός

19/07 00:00 Ηττημένος Ημιτελικού 1- Ηττημένος Ημιτελικού 2 - Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Τελικός

19/07 22:00 Νικητής Ημιτελικού 1 - Νικητής Ημιτελικού 2 - Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 1

Για πρώτη φορά από τότε που η παγκόσμια κατάταξη της FIFA άρχισε να χρησιμοποιείται στα Μουντιάλ, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βρίσκονται όλες στα ημιτελικά. Η Ισπανία είναι πρώτη, η Αργεντινή δεύτερη, η Γαλλία τρίτη και η Αγγλία τέταρτη.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και μια αλλαγή που έκανε η FIFA πριν από τη διοργάνωση. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά τμήματα του ταμπλό, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατακτούσαν την πρώτη θέση στους ομίλους τους.

Έτσι, η Ισπανία και η Αργεντινή δεν μπορούσαν να συναντηθούν πριν από τον τελικό, ενώ η Γαλλία και η Αγγλία βρέθηκαν σε αντίθετες πλευρές του ταμπλό. Η FIFA υποστήριξε ότι η ρύθμιση εξασφαλίζει «ανταγωνιστική ισορροπία» και κρατά τις ισχυρότερες ομάδες μακριά τη μία από την άλλη μέχρι τα τελευταία στάδια.

Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία λόγω της διεύρυνσης του Μουντιάλ σε 48 ομάδες και της προσθήκης ενός επιπλέον γύρου νοκ άουτ, που αύξησε την πιθανότητα πρόωρων αναμετρήσεων ανάμεσα σε νικητές ομίλων.

Με πληροφορίες από BBC