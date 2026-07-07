Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «8» - Τι αλλάζει στους τελευταίους τέσσερις αγώνες

Ξεκινά σε δύο ημέρες η φάση των «8» του Μουντιάλ 2026.

Η φάση των «16» ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη 7/7, με τα ματς Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, στις 19:00 και 23:00 αντίστοιχα.

Μουντιάλ 2026: Η αλλαγή που έρχεται

Με διαφορετική μπάλα σε σχέση με τους πρώτους 100 αγώνες του Μουντιάλ 2026, θα διεξαχθούν οι τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Οπως αποκαλύφθηκε σχετικά από την FIFA, οι δύο ημιτελικοί, ο αγώνας για την τρίτη θέση και ο τελικός, θα γίνουν με την «Final Trionda», σε μία αλλαγή, που οφείλεται σε λόγους μάρκετινγκ.

Η νέα μπάλα διατηρεί το βασικό σχέδιο αυτής που χρησιμοποιήθηκε από την έναρξη του τουρνουά, αλλά αλλάζει ο χρωματισμός, καθώς το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο (σ.σ. με σαφή αναφορά στις τρεις χώρες υποδοχής, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό), αντικαθίστανται από μαύρα και χρυσά σχέδια, παραπέμποντας στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ παραμένουν οι μεγάλες λευκές ρίγες.

Αυτό το κυματιστό σχέδιο, που έχει σκοπό να «εμπνεύσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι που κάνουν οι ομάδες προς τον τελικό τίτλο», σύμφωνα με την FIFA, στοχεύει να τονίσει «την σημασία των τελευταίων τεσσάρων αγώνων».

Αυτή η μπάλα θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς, που έχουν προγραμματισθεί για τις 14 και 15 Ιουλίου, στον αγώνα για την τρίτη θέση το Σάββατο 18 Ιουλίου και, φυσικά, για τον τελικό της 19ης Ιουλίου.

Μουντιάλ 2026: Οι νικητές των «16» και τα επόμενα ζευγάρια

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Παραγουάη - Γαλλία

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Βραζιλία - Νορβηγία

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό - Αγγλία

(5) 06/07 22:00 Ντάλας : Πορτογαλία - Ισπανία

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ : ΗΠΑ - Βέλγιο

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα : Αργεντινή - Αίγυπτος

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ : Ελβετία - Κολομβία

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Νικητής (2) - Νικητής (1), άρα Γαλλία - Μαρόκο

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (5) - Νικητής (6), άρα Ισπανία - Βέλγιο

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νικητής (3) - Νικητής (4), άρα Νορβηγία - Αγγλία

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Νικητής (7) - Νικητής (8), αναμένεται



ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός

19/07 (00:00, Μαϊάμι)

ΤΕΛΙΚΟΣ

19/07 (22:00, Λος Άντζελες)