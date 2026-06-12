Μουντιάλ 2026: Τα άδεια καθίσματα στην πρεμιέρα αναζωπυρώνουν τις διαμαρτυρίες για τις τιμές των εισιτηρίων

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με ενθουσιασμό στην Πόλη του Μεξικού, καθώς ένα κατάμεστο στάδιο υποδέχθηκε με ζητωκραυγές τη νίκη των γηπεδούχων.

Όμως, ο δεύτερος αγώνας της διοργάνωσης είχε εμφανώς άδεια καθίσματα σε όλο το γήπεδο, κατά τη διάρκεια της νίκης της Νότιας Κορέας με 2-1 επί της Τσεχίας.

Οι εικόνες από τη Γουαδαλαχάρα το βράδυ της Πέμπτης έρχονται μετά από εβδομάδες ερωτημάτων σχετικά με τη ζήτηση για το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών, ενισχυμένα από ανησυχίες για τις τιμές των εισιτηρίων και τη στρατηγική μάρκετινγκ της διοργανώτριας FIFA.

Ενώ δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πάνω από 80.000 ενθουσιώδεις φίλαθλοι παρακολούθησαν τη νίκη του Μεξικού με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο στάδιο Αζτέκα, ο αγώνας στη Γουαδαλαχάρα λίγες ώρες αργότερα αφορούσε δύο ομάδες εκτός της πρώτης 25άδας της παγκόσμιας κατάταξης.

Μεγάλος αριθμός άδειων θέσεων ήταν ορατός στο στάδιο χωρητικότητας σχεδόν 46.000 θέσεων, αν και η επίσημη προσέλευση ανακοινώθηκε ως 44.985.

Οι φίλαθλοι έχουν διαμαρτυρηθεί εδώ και μήνες ότι οι τιμές των εισιτηρίων είναι υπερβολικά υψηλές, καθώς και για το κόστος διαμονής και αεροπορικών μετακινήσεων ανάμεσα ή εντός των τριών χωρών που φιλοξενούν τη διοργάνωση: τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Επίσης, έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση η διαδικασία έκδοσης βίζας για τις ΗΠΑ. Ανάλυση του NBC News για την προσιτότητα του Μουντιάλ για έναν μέσο φίλαθλο στις ΗΠΑ έδειξε ότι ξενοδοχεία και εισιτήρια ήταν ακόμη ευρέως διαθέσιμα για τους πρώτους αγώνες. Ωστόσο, ανάλογα με τον αγώνα, το κόστος συμμετοχής μπορεί να ισοδυναμεί περίπου με ένα μήνα ενοικίου στο Σικάγο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε τις τιμές των εισιτηρίων, λέγοντας ότι είναι αντίστοιχες με άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

The second game of the World Cup was played in front of a swathe of empty seats.



The announced attendance for the South Korea vs Czech Republic match was 44,985 ⁰at the 45,664-capacity ground, but patches ⁰of red seats were visible throughout.



The affected sections’ ticket… pic.twitter.com/G5CJpZKLOJ — Telegraph Football (@TeleFootball) June 12, 2026

🚨 #FIFA World Cup ticket prices and its pricing model are a disgrace.



Why? FIFA decided die-hard, working class fans don’t matter anymore.



There were thousands of empty seats for South Korea vs Czech Republic at Akron Stadium in Guadalajara, Mexico, which is the second… pic.twitter.com/256Zj7WJvd — OrbitWinder (@OrbitWinder) June 12, 2026

Η FIFA έχει πουλήσει περισσότερα από 6 εκατομμύρια εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026 και η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες «κατά 10 φορές ή περισσότερο», όπως δήλωσε.

«Η τιμή εκκίνησής μας, που είναι 60 δολάρια, είναι η χαμηλότερη τιμή εισόδου από οποιοδήποτε αμερικανικό άθλημα στη φάση των πλέι οφ», είπε ο Ινφαντίνο.

Κατηγορίες για «αποκλεισμό» των απλών φιλάθλων

Ωστόσο, ορισμένες ενώσεις φιλάθλων αμφισβητούν αυτή τη θέση. Η Football Supporters Europe υπέβαλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο, κατηγορώντας τη FIFA ότι αποκλείει τους απλούς φιλάθλους από το τουρνουά με «εξωφρενικά υψηλές» τιμές που υπερβαίνουν κατά πολύ προηγούμενα Μουντιάλ. Έχει επίσης αναφέρει ότι τα εισιτήρια των 60 δολαρίων που διαφημίζει η FIFA «σχεδόν δεν υπήρχαν» και εξαντλήθηκαν πριν ανοίξει η γενική πώληση.

Τον περασμένο μήνα, οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ εξέδωσαν κλήση (subpoena) προς τη FIFA σχετικά με τις πρακτικές έκδοσης εισιτηρίων, επικαλούμενοι δημοσιεύματα ότι οι φίλαθλοι ενδέχεται να παραπλανήθηκαν ως προς τις θέσεις που αγόραζαν, καθώς και ότι οι δημόσιες δηλώσεις και οι διαθέσεις εισιτηρίων της FIFA μπορεί να συνέβαλαν στην εκτόξευση των τιμών.

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε το ζήτημα, επικρίνοντας τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ σε συνέντευξή του στη New York Post τον περασμένο μήνα.

Το τουρνουά διαρκεί πάνω από πέντε εβδομάδες και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου με τον τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ. Οι ΗΠΑ ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους την Παρασκευή το βράδυ απέναντι στην Παραγουάη στο Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από NBC News