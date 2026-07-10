Μουντιάλ 2026: Στους ημιτελικούς η Ισπανία, 2-1 το Βέλγιο

Η Ισπανία επικράτησε του Βελγίου με 2-1 και συνεχίζει στο Μουντιάλ 2026.

Πριν από τέσσερις ημέρες είχε χαρίσει στην Ισπανία την πρόκριση απέναντι στην Πορτογαλία. Το ίδιο έκανε και απέναντι στο Βέλγιο ο Μίκελ Μερίνο, ο οποίος εξελίχθηκε ξανά στον απόλυτο πρωταγωνιστή της τελευταίας στιγμής.

Ο μέσος της Άρσεναλ πέρασε ως αλλαγή και στο 88ο λεπτό πέτυχε το νικητήριο γκολ για το τελικό 2-1, στέλνοντας τη «ρόχα» στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στις 14 Ιουλίου (22:00).

Πρόκειται για την πρώτη παρουσία της Ισπανίας στην τετράδα της διοργάνωσης μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Λος Άντζελες μπροστά σε περίπου 70.000 θεατές.

Η βελγική ομάδα αντιμετώπισε πρόβλημα ακόμη πριν από τη σέντρα, καθώς ο Γιούρι Τίλεμανς τραυματίστηκε στην προθέρμανση και ο Ρούντι Γκαρσιά υποχρεώθηκε να τον αντικαταστήσει με τον Χανς Βανάκεν στο αρχικό σχήμα.

Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο

Η Ισπανία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ίσως την καλύτερη εικόνα της στη διοργάνωση. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και στο 30ό λεπτό πήρε προβάδισμα, όταν ο Όλμο δοκίμασε το σουτ, ο Κουρτουά απέκρουσε προσωρινά και ο Φαμπιάν Ρουΐθ πήρε το ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Παρά την απόλυτη υπεροχή των Ισπανών, το Βέλγιο βρήκε την ισοφάριση στην πρώτη ουσιαστική του επίθεση. Στο 41', ο Καστάνιε έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Σαρλ Ντε Κετελάρε με εξαιρετική κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 71ο λεπτό, όταν ο Τιμπό Κουρτουά αποχώρησε τραυματίας, αφήνοντας τη θέση του στον 24χρονο Σένε Λάμενς. Η απουσία του έμπειρου τερματοφύλακα αποδείχθηκε κομβική.

Στο 88', ο Κουμπαρσί επιχείρησε μακρινό σουτ, ο Λάμενς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και ο Μερίνο εκμεταλλεύτηκε το λάθος, σκοράροντας από κοντά το γκολ της πρόκρισης.

Για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι, ο μέσος της Άρσεναλ ερχόταν από τον πάγκο για να χαρίσει στην Ισπανία μια σπουδαία πρόκριση, αυτή τη φορά υπό το βλέμμα του διάσημου ηθοποιού Χαβιέρ Μπαρδέμ, που παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ