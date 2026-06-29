Μουντιάλ 2026: Στους 16 η Βραζιλία με 2-1 επί της Ιαπωνίας - Το γκολ του Μαρτινέλι στο 90+5

Η Βραζιλία πέρασε στους «16» του Μουντιάλ 2026, με ένα γκολ που ήλθε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή από τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, χαρίζοντας στα εκατομμύρια τηλεθεατών, μία αξέχαστη στιγμή.

Η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία, με την ανατροπή να έρχεται στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και τώρα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού ή τη Νορβηγία.

Με τη Βραζιλία να έχει την κατοχή κατά το πρώτο 20λεπτο, η Ιαπωνία περίμενε μία ευκαιρία, που ήλθε τελικά στο 29ο λεπτό με τον Σάνο να κάνει το κλέψιμο στο κέντρο, να οδηγεί την μπάλα και με σουτ έξω από την περιοχή να τη στέλνει στα δίχτυα του Άλισον.

Το δεκάλεπτο 50-60 η Βραζιλία απειλούσε τους αντιπάλους της. Στο 56΄ από σέντρα του Γκάμπριελ, ο Κασεμίρο με κεφαλιά ισοφάρισε, ενώ στο 58΄ ο Βινίσιους μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, όμως ο Σουζούκι βρήκε τη μπάλα ελάχιστα, όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στο δοκάρι. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε.

Όμως στην τελευταία φάση του αγώνα (90+5΄) ο Τανάκα έκανε ένα λάθος από την περιοχή, ο Γκιμαράες πέρασε την ασίστ στον Μαρτινέλι και ο άσος της Άρσεναλ έστειλε τη Βραζιλία στους «16».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews