Μουντιάλ 2026: Το πρώτο για τον Λαμίν Γιαμάλ - Θα το κατακτήσει το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα;

Το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι το Μουντιάλ 2026 για τον Λαμίν Γιαμάλ.

Από τα τσιμεντένια κτίρια της γειτονιάς του, της Ροκαφόντα στο Ματαρό, μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μόνο οι τραυματισμοί έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιβραδύνουν την εντυπωσιακή εξέλιξη του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει «ραντεβού με την Ιστορία» στο πρώτο του Μουντιάλ αυτό το καλοκαίρι.

Ενώ οι κορυφαίοι, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο θα παίξουν στο έκτο και τελευταίο τους Μουντιάλ αυτό το καλοκαίρι, μπορεί κάλλιστα να μείνει στα χρονικά ως το πρώτο που κατέκτησε στην καριέρα του, το «παιδί-θαύμα» από την Καταλονία.

Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας, ο 18χρονος, ο οποίος αναρρώνει από τραυματισμό, θα μεταφέρει τις ελπίδες της «La Roja» από την Ατλάντα στην Γκουαδαλαχάρα, στοχεύοντας σε ένα «νταμπλ», 16 χρόνια μετά τους επιφανείς προκατόχους του, όπως οι Τσάβι, Αντρές Ινιέστα και Νταβίντ Βίγια.

Στη γειτονιά της Ροκαφόντα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, ο θείος του Γιαμάλ, Αμπντούλ Νασράουι, κρατούσε ένα μικρό αντίγραφο του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τροπαίου στο αρτοποιείο του, λέγοντας στους πελάτες του ότι προοριζόταν για την ημέρα που ο ανιψιός του, τον οποίο εντόπισε η Μπαρτσελόνα σε ηλικία επτά ετών, θα το κατακτήσει.

Πολλοί στο Ματαρό λένε ότι είδαν την άνοδο του νεαρού αριστεροπόδαρου να έρχεται, καθώς περνούσε ώρες κάνοντας ζογκλερικά και ντρίμπλες ανάμεσα στα τσιμεντένια κτίρια. Ωστόσο, ο Τζόρντι Ρούρα, πρώην επικεφαλής της La Masia, της ακαδημίας νέων της Μπαρτσελόνα, ήταν αυτός που τον εντόπισε για πρώτη φορά, μαζί με τον συνάδελφό του Αουρέλι Αλτιμίρα, κατά την διάρκεια ενός αγώνα ανίχνευσης μεταξύ μαθητών της περιοχής.

«Στην αρχή, όταν είδαμε αυτό το μάλλον αδύνατο παιδί, που κινείτο με κάπως ασυνήθιστο τρόπο, σκεφτήκαμε, "Χμμ, ας δούμε"», δήλωσε ο Ρούρα στο AFP και πρόσθεσε: «Μετά, μόλις άρχισαν να παίζουν... Φανταστείτε 20 επτάχρονα ή οκτάχρονα παιδιά, όλα να τρέχουν τριγύρω κυνηγώντας την μπάλα. Λοιπόν, ο Λαμίν μερικές φορές έκανε πράγματα που σε άφηναν άφωνο. Αντί να τρέχει απλώς πίσω από την μπάλα, όπως οι άλλοι, έβρισκε χώρο, έστρεφε το βλέμμα του, προσπαθούσε να φέρει την μπάλα στο αριστερό του πόδι και εκτελούσε πολύ γρήγορα».

Πρόκειται για ένα φυσικό ταλέντο στην ντρίμπλα, που είχε καλλιεργηθεί παίζοντας κυρίως στους δρόμους, και ξεχώριζε από άλλα παιδιά της ηλικίας του. «Η ντρίμπλα είναι ίσως η πιο έμφυτη τεχνική δεξιότητα. Είναι δύσκολο να εκπαιδεύσεις έναν ντριμπλέρ. Την είχε. Έκανε προσποιήσεις, πράγματα που σε έκαναν να λες "ΟΥΑΟΥ". Έτσι σκεφτήκαμε ότι αυτό το παιδί είχε κάτι το ξεχωριστό, ακόμη κι' εάν φαινόταν λίγο αδύναμο. Και αποφασίσαμε να τον αποκτήσουμε», εξηγεί ο Ρούρα.

Οι διαπραγματεύσεις με τους γονείς του, τον πατέρα του, Μουνίρ Νασράουι, με καταγωγή από το Μαρόκο, και την μητέρα του, Σίλα Εμπάνα, με καταγωγή από την Ισημερινή Γουινέα, ήταν γρήγορες. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία: εκατοντάδες γκολ στην «la Masia», ένα επαγγελματικό ντεμπούτο στα 15 του και περίπου είκοσι ρεκόρ, σε τόσο νεαρή ηλικία.

Μουντιάλ 2026: Ποιος είναι ο Λαμίν Γιαμάλ;

Όλοι όσοι τον γνώριζαν πριν γίνει ο παγκόσμιος αστέρας που είναι σήμερα, μιλούν για ένα ήσυχο, ακόμη και ντροπαλό, παιδί που ζούσε και ανέπνεε για το ποδόσφαιρο και περνούσε πολύ χρόνο με την γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του, Φατίμα.

Ήταν η πρώτη στην οικογένεια που εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, φτάνοντας με πλοίο από την Ταγγέρη το 1990, πριν την ακολουθήσουν τα παιδιά της.

Εγκατεστημένη στη Ροκαφόντα, όπως πολλοί μετανάστες από την Βόρεια Αφρική την ίδια εποχή, εξακολουθεί να ζει εκεί και την επισκέπτεται συχνά ο εγγονός της, ενώ ο γιος της Μουνίρ, ο οποίος μαχαιρώθηκε κατά την διάρκεια μιας συμπλοκής το 2024, έκτοτε ζει στη Σάρια, στους λόφους πάνω από την Βαρκελώνη.

Ο Λαμίν, παρόλο που ζούσε αλλού, στη Ρόκα ντελ Βάγιες, λίγο βορειότερα, μετά τον χωρισμό των γονιών του, τώρα αποτίει φόρο τιμής σε αυτό που θα παραμείνει για πάντα το σπίτι του, γιορτάζοντας κάθε γκολ σχηματίζοντας ένα τρία, ένα μηδέν και ένα τέσσερα με τα χέρια του, αριθμός που αντιστοιχεί στα τελευταία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της Ροκαφόντα.

Ο θείος του, Αμπντούλ, εν τω μεταξύ, αντάλλαξε το αρτοποιείο του με ένα μπαρ που ονομάζεται «Familia LY 304», που έχει γίνει ένα μικρό μουσείο αφιερωμένο στον ανιψιό του, για τον οποίο προτιμά να μην συζητά, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.

Πίσω του, το διάσημο αντίγραφο του τροπαίου, μαζί με αρκετές φανέλες της Γιαμάλ, και μια πλαισιωμένη φωτογραφία από μια από τις κορυφαίες στιγμές του, εναντίον της Γαλλίας στο Euro 2024. Τώρα ελπίζει να δει τον ανιψιό του να σηκώνει το πραγματικό κύπελλο στις 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη: «Εάν κατακτήσουμε το Μουντιάλ, τότε θα μιλήσουμε», υπόσχεται...

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ