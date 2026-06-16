Μουντιάλ 2026: Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη Βραζιλία ο Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη Βραζιλία εν μέσω του Μουντιάλ 2026.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος σταρ, ο οποίος αναρρώνει από τραυματισμό προπονήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου για πρώτη φορά μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα της πατρίδας του, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (CBF), ο Νεϊμάρ -πρώτος σκόρερ στην ιστορία της επί πέντε φορές παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βραζιλίας (79 γκολ)- «προπονήθηκε στον αγωνιστικό χώρο του προπονητικού κέντρου του Columbia Park», στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.

Ακόμη, η CBF δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τον Νεϊμάρ να προπονείται στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά την αισιόδοξη ανάρτηση της CBF, παραμένει αβέβαιο το πότε θα επιστρέψει ο Νεϊμάρ.

Όσο για την πορεία της εθνικής Βραζιλίας, η «Σελεσάο» έκανε πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ισοπαλία 1-1 στον αγώνα με το Μαρόκο, το Σάββατο 14 Ιουνίου.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, θα αναμετρηθεί με την Αϊτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση στις 24 Ιουνίου απέναντι στη Σκωτία.

Manhã de treino concluída em Nova Jersey! 🇧🇷🫶#BateNoPeito



📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/KW4iqC38ti — brasil (@CBF_Futebol) June 16, 2026

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

