Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό - Βγήκε το πρώτο ζευγάρι των «32»

Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ξεκινάει τις επόμενες ημέρες.

Το Μεξικό του Ντιέγκο Αγκίρε νίκησε ξανά- αυτή τη φορά επί της Τσεχίας με 3-0- και με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, και «έκοψε» πρώτο το νήμα στον 1ο όμιλο, κάνοντας τους φιλάθλους του να ονειρεύονται για μία μεγάλη πορεία στο Μουντιάλ 2026. Την ίδια ώρα οι Τσέχοι έμειναν στην τελευταία θέση του ομίλου με μόλις έναν βαθμό, επιστρέφοντας στη βάση τους.

Μετά από ένα πολύ «φτωχό» από πλευράς θεάματος πρώτο ημίχρονο, όπου κατεγράφησαν ως μοναδικές καλές στιγμές ένα σουτ του Βισίνκι στο 8’ (λίγο άουτ) και το σουτ του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ που αποκρούστηκε απ’ τον Κόβαρ, το Μεξικό «καθάρισε» το παιχνίδι μέσα σε 6 λεπτά με τα τέρματα των Ματέο Τσάβες (55’) και Κινιόνες (61’, έπειτα από φάση διαρκείας).

Στη συνέχεια κράτησε για τρίτο σερί ματς ανέπαφη την εστία του κι έφτασε και σε τρίτο γκολ με τον Φιντάλγκο στο 90'+4' μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τους φίλους του, που είδαν και τον εμβληματικό Γκιγέρμο Οτσόα να περνάει αλλαγή στο 78’ και να συμμετέχει στα 41 του στο 4ο Μουντιάλ της καριέρας του.

Υπενθυμίζεται πως ο Οτσόα ήταν στην αποστολή και στα Μουντιάλ 2006 και 2010, αλλά δεν αγωνίστηκε.

Μουντιάλ 2026: Πότε ξεκινά η φάση των «32»

Η ολοκλήρωση των αγώνων του 1ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, «έβγαλε» και το πρώτο «ζευγάρι» για τη νοκ-άουτ φάση των «32».

Η Νότια Αφρική που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα παίρνοντας μέσω της 2ης θέσης το «εισιτήριο» για νοκ-άουτ γύρο για πρώτη φορά σε τελικά Μουντιάλ (στην 4η συμμετοχή της) θα αντιμετωπίσει τους (συν)διοργανωτές του Καναδά, που τερμάτισαν 2οι στον 2ο όμιλο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου (22:00) στο Λος Άντζελες.

Ακολουθεί όλο το πρόγραμμα αναλυτικά:

ΦΑΣΗ των «32»

28/06 22:00 Λος Άντζελες : Νότια Αφρική - Καναδάς 29/06 20:00 Χιούστον : Βραζιλία - 2ος 6ου Ομίλου 29/06 23:30 Βοστώνη : Γερμανία - 3ος 1ου/2ου/3ου/4ου/6ου Ομίλου 30/06 04:00 Μοντερέι : 1ος 6ου Ομίλου - Μαρόκο 30/06 20:00 Ντάλας : 2ος 5ου Ομίλου - 2ος 9ου Ομίλου 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ : 1ος 9ου Ομίλου - 3ος 3ου/4ου/6ου/7ου/8ου Ομίλου 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι : Μεξικό - 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου 01/07 19:00 Ατλάντα : 1ος 12ου Ομίλου - 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου 01/07 23:00 Σιάτλ : 1ος 7ου Ομίλου - 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ - 3ος 2ου/5ου/6ου/9ου/10ου Ομίλου 02/07 22:00 Λος Άντζελες : 1ος 8ου Ομίλου - 2ος 10ου Ομίλου 03/07 02:00 Τορόντο : 2ος 11ου Ομίλου - 2ος 12ου Ομίλου 03/07 06:00 Βανκούβερ : Ελβετία - 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου 03/07 21:00 Ντάλας : 2ος 4ου Ομίλου - 2ος 7ου Ομίλου 04/07 01:00 Μαϊάμι : Αργεντινή - 2ος 8ου Ομίλου 04/07 04:30 Κάνσας : 1ος 11ου Ομίλου - 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

04/07 20:00 Χιούστον : Νικητής 1 - Νικητής 4 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Νικητής 3 - Νικητής 6 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Νικητής 2 - Νικητής 5 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Νικητής 7 - Νικητής 8 06/07 22:00 Ντάλας : Νικητής 12 - Νικητής 11 07/07 03:00 Σιάτλ : Νικητής 10 - Νικητής 9 07/07 19:00 Ατλάντα : Νικητής 15 - Νικητής 14 07/07 23:00 Βανκούβερ : Νικητής 13 - Νικητής 16

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

09/07 23:00 Βοστώνη : Νικητής (2) - Νικητής (1)

10/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (5) - Νικητής (6)

12/07 00:00 Μαϊάμι : Νικητής (3) - Νικητής (4)

12/07 04:00 Κάνσας : Νικητής (7) - Νικητής (8)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)