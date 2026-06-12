Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη έχουν διεξαχθεί δύο αγώνες.

Το ένα ήταν ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική και το άλλο ανάμεσα σε Νότια Κορέα και Τσεχία. Νικήτριες χώρες και φαβορί για να συνεχίσουν ήταν Μεξικό και Νότια Κορέα.

Το Μουντιάλ 2026 συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά.

Μουντιάλ 2026: Πότε παίζουν ΗΠΑ και Ιράν

Για τις συνδιοργανώτριες ΗΠΑ λοιπόν, ο αγώνας αρχίζει τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6, 04.00 ώρα Ελλάδας) με την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της χώρας με αντίπαλο την Παραγουάη, για τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης.

Τριάντα δύο χρόνια μετά την διοργάνωση του 1994, που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν για άλλη μια φορά την κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή με αυτό το πρωτοφανές τουρνουά 48 ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της «Team USA», που ελπίζει επιτέλους να προκαλέσει τον ενθουσιασμό του κοινού.

Στην τελετή έναρξης, θα εμφανισθεί η ποπ σταρ, Κέιτι Πέρι και ο ράπερ Future, στο στάδιο του Λος Άντζελες με χωρητικότητα πλέον των 70.000 θεατών, που είναι η συνήθης έδρα των Ραμς και των Τσάρτζερς του NFL, του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που είναι εξαιρετικά πιο δημοφιλές από το MLS.

Στο Λος Άντζελες, που μαστίζεται από την αέναη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ελάχιστα στοιχεία υποδηλώνουν την επικείμενη έναρξη του Μουντιάλ, οκτώ αγώνες από τους οποίους θα διεξαχθούν στο Ίνγκλγουντ (νότια του Λος Άντζελες), μακριά από τις εμβληματικές γειτονιές της Πόλης των Αγγέλων (Σάντα Μόνικα, Χόλιγουντ, Κέντρο).

Ωστόσο, δώδεκα ζώνες φιλάθλων θα εναλλάσσονται σε αυτήν την εκτεταμένη αστική περιοχή κατά την διάρκεια της διοργάνωσης.

«Νομίζω ότι όλοι μας είμαστε, δεν θα έλεγα συγκλονισμένοι, αλλά ευχάριστα έκπληκτοι από τον ενθουσιασμό που περιβάλλει την ομάδα», λέει ο βετεράνος αμυντικός Τιμ Ριμ (38), γνωρίζοντας ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει «μια ευκαιρία που σου δίνεται μια φορά στην ζωή και συνοδεύεται από περισσότερες προσδοκίες και πίεση».

Στο μεταξύ, ανοικτή προπόνηση πραγματοποίησε (11/6) η εθνική Ιράν στο προπονητικό της κέντρο στην Τιχουάνα, ενόψει της συμμετοχής της στο Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα έφτασε στο Μεξικό εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων που έχουν επηρεάσει την προετοιμασία της και έχουν επισκιάσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, καθώς μετακινήθηκε από τις ΗΠΑ στο Μεξικό στα τέλη του περασμένου μήνα, μετά τις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο.

Η αρχική βάση της είχε οριστεί στην Τούσον της Αριζόνα, ωστόσο η τελική επιλογή ήταν η Τιχουάνα, κοντά στα σύνορα με την Καλιφόρνια.

Κατά την προπόνηση, οι διεθνείς εκτέλεσαν πρόγραμμα αποκατάστασης και βασικές ασκήσεις φυσικής κατάστασης, μία ημέρα μετά το φιλικό απέναντι στην ομάδα Κ-21 των Xolos de Tijuana. Να σημειωθεί ότι η προπόνηση έγινε με απουσίες, καθώς περίπου 15 από τους 26 διεθνείς συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ενώ ο σταρ της ομάδας Μεχντί Ταρέμι απουσίαζε.

Στο φόντο της προπόνησης διακρίνονταν επιγραφές στα αγγλικά που έγραφαν «ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΙΧΟΥΑΝΑ», ενώ οι παίκτες έκαναν τζόκινγκ στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές θα επιτρέπεται να εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες την παραμονή των αγώνων τους, σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές που έκαναν λόγο για ημερήσια μετακίνηση.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος της αποστολής, η ομάδα θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες την Κυριακή για τον εναρκτήριο αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία (16/6, 04:00 ώρα Ελλάδος), ενώ θα πραγματοποιήσει δύο ακόμη ανοικτές προπονήσεις σήμερα και αύριο.

Το Ιράν θα επιστρέψει στο Λος Άντζελες για την αναμέτρηση με το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στον όμιλο στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ απέναντι στην Αίγυπτο.