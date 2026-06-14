Μουντιάλ 2026: Πόσοι θα παίξουν στοίχημα, σύμφωνα με εκτιμήσεις - Υψηλός ο κίνδυνος εθισμού

Η μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, άρχισε την Πέμπτη (11/6) στο Μεξικό με τους «οικοδεσπότες» να επικρατούν στο περίφημο στάδιο «Αζτέκα» της Νότιας Αφρικής με 2-0, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η διοργάνωση παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο εθισμού για τους παίκτες στοιχημάτων, οι οποίοι «βομβαρδίζονται» από ισχυρές διαφημιστικές καμπάνιες. Στη Γαλλία, το ποσοστό των παικτών, που στοιχηματίζουν σε υπερβολικό βαθμό, που χαρακτηρίζεται από απώλεια ελέγχου, εκτιμάται στο 15%.

Αυτοί οι παίκτες «μπορεί να βρεθούν ιδιαίτερα στοχευμένοι από το μάρκετινγκ των αθλητικών φορέων, που εφέτος θα δαπανήσουν 785 εκατομμύρια ευρώ σε διαφημίσεις, εκ των οποίων τα μισά χρήματα θα είναι ψηφιακά. Ενα ποσό αυξημένο κατά 25%, δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien, η Ιζαμπέλ Φλακε Πιεροτέν, πρόεδρος της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής τυχερών παιχνιδιών, της Εθνικής Αρχής Παιγνίων (ANJ).

Στο Μουντιάλ 2026, η αύξηση του στοιχηματισμού υπολογίζεται ότι θα φθάσει στο 71% σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ και κατά 185% σε σύγκριση με το Μουντιάλ της Ρωσίας (2018), με τζίρο 60 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση της βρετανικής συμβουλευτικής εταιρείας H2 Gambling Capital, που ειδικεύεται στα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια.

Σημειώνεται, ότι αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν τις παράνομες ή μη ρυθμιζόμενες αγορές.

Μουντιάλ 2026:

Αυτή η αύξηση των στοιχημάτων μπορεί να συνδεθεί με την αυξανόμενη επιτυχία των ιστοσελίδων στοιχημάτων, που πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο, αλλά και με την επέκταση των ρυθμιζόμενων αγορών, με παράδειγμα την ένταξη της Βραζιλίας, ενός σημαντικού ποδοσφαιρικού έθνους, το 2025.

Το Μουντιάλ αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση νέων πελατών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε από την πλατφόρμα πληρωμών Paysafe, το 19% των καταναλωτών που θα παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό σχεδιάζουν να τοποθετήσουν το πρώτο τους online στοίχημα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Συνολικά, το 60% των οπαδών του Μουντιάλ σχεδιάζουν να στοιχηματίσουν online, ενώ η γαλλική εταιρεία Betclic, αναμένει ένα επιπλέον εκατομμύριο ενεργούς παίκτες σε όλες τις αγορές της (Γαλλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Μάλτα, Ακτή Ελεφαντοστού).

Τον Φεβρουάριο, η Γαλλική Εθνική Αρχή Παιγνίων (ANJ) κάλεσε τους φορείς εκμετάλλευσης «να μετριάσουν τη διαφημιστική πίεση» αφού παρατήρησε μια απότομη αύξηση στους διαφημιστικούς προϋπολογισμούς τους, την οποία δικαιολόγησαν εν μέρει από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο εθισμός στον τζόγο είναι μια αναγνωρισμένη ασθένεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με την Πιεροτέν, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια «περίοδος υψηλού κινδύνου», με «ολοένα και πιο αποτελεσματική προώθηση στοιχημάτων» που συνδυάζει influencers, διαφήμιση, συμβούλους στοιχημάτων και μπόνους.

Σημειώνεται, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διαφήμιση απαγορεύεται «για πέντε λεπτά πριν και πέντε λεπτά μετά» το τέλος ενός αγώνα, προκειμένου να προστατευθούν οι ανήλικοι, μέτρο που χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως άκρως απογοητευτικό και ανεπαρκές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ