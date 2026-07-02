Μουντιάλ 2026: Πώς το Wonderwall των Oasis εγινε το τραγούδι της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Wonderwall των Oasis έχει εξελιχθεί σε ύμνο της Εθνικής Αγγλίας, φέροντας πιο κοντά τους φιλάθλους που βρίσκονται στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ και τους διεθνείς του Τόμας Τούχελ.

Το συγκεκριμένο τραγούδι που έγραψε ο Νόελ Γκάλαχερ και είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σπουδαίου βρετανικού συγκροτήματος, έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά κάθε Άγγλου φιλάθλου.

Άλλωστε η σχέση των Oasis με το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα στενή, καθώς τραγούδια του συγκροτήματος παίζουν σε πολλά γήπεδα της Premier League. Επιπλέον, τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν έκρυψαν ποτέ την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο και την Μάντσεστερ Σίτι.

Κάπως έτσι ήταν εύκολο για τους φιλάθλους της Εθνικής Αγγλίας να μετατρέψουν το mega hit των Oasis σε «επίσημο» τραγούδι της ομάδας, αντικαθιστώντας το Sweet Caroline που είχε επιλεχθεί αρχικά.

Gänsehaut-Moment beim #FIFAWorldCup: die britischen Fans singen Wonderwall von Oasis und einige Spieler singen mit. pic.twitter.com/hDl73jozAN — Torsten Dittkuhn (@TDittkuhn) June 18, 2026

Με μπροστάρη τον Χάρι Κέιν

Ο Χάρι Κέιν δεν είναι απλά ο μπροστάρης της χώρας του στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στους πανηγυρισμούς. Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ήταν αυτός που ξεκίνησε να τραγουδάει τον Wonderwall μπροστά στην κερκίδα των Άγγλων φιλάθλων μετά το παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Κροατία.

«Ήταν μια από τις αγαπημένες μου στιγμές με τη φανέλα της Αγγλίας. Ήταν ένα συγκινητικό δέσιμο με τους οπαδούς μας. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς», ήταν τα λόγια του μετά το παιχνίδι με την Κροατία.

Στις μέρες που ακολούθησαν οι ακροάσεις του τραγουδιού στο spotify στη Μεγάλη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 50%. Σχολιάζοντας το γεγονός ο Λίαμ Γκάλαχερ ανέφερε ότι είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό καθώς πρόκειται για ένα κλασικό τραγούδι στο οποίο η απόδοση του ήταν φοβερή.

And rightly so it’s a fucking classic and I sound BIBLICAL on it — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 23, 2026

Το ξέσπασμα μετά τη νίκη κόντρα στο Κονγκό

Το παιχνίδι κόντρα στη Δημοκρατία του Κονγκό αποδείχθηκε πιο δύσκολο από όσο θα περίμεναν πολλοί. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από νωρίς, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν χαρακτήρα και με δυο γκολ του Χάρι Κέιν έκαναν την ανατροπή και πήραν την μεγάλη πρόκριση στους «16».

Με την ολοκλήρωση του ματς ο dj του γηπέδου δεν έχασε χρόνο και μετά τις καθιερωμένες χειραψίες των παικτών έβαλε στα μεγάφωνα το Wonderwall με τους Άγγλους να τραγουδάνε τόσο δυνατά που ο ήχος έφτασε στις τηλεοράσεις εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις που οι ποδοσφαιριστές ήταν πιο μαζεμένοι, αυτή τη φορά τραγούδησαν με την ψυχή τους την μεγάλη επιτυχία των Oasis. Άλλωστε όπως δήλωσε πρόσφατα στην Sun ο Νόελ Γκάλαχερ: «Το Wonderwall ανήκει στον κόσμο και ήταν μια μαγική στιγμή ανάμεσα στους φιλάθλους και τους παίκτες».

