Μουντιάλ 2026: Πώς διαμορφώθηκαν οι όμιλοι στη λαμπερή κλήρωση της Ουάσινγκτον

Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 πραγματοποιήθηκε στη Ουάσινγκτον και ανέδειξε τους δώδεκα ομίλους της πρώτης διοργάνωσης με 48 ομάδες, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η βραδιά στο Κένεντι Σέντερ είχε έντονο τηλεοπτικό χαρακτήρα, με παρουσιαστές από τον χώρο του θεάματος, μουσικές εμφανίσεις και πολλές φαντασμαγορικές στιγμές, που συχνά έκλεβαν την προσοχή από την ίδια την κλήρωση. Η τελετή στο Κένεντι Σέντερ ξεκίνησε με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και παρουσίασε τους ηγέτες των τριών διοργανωτριών χωρών.

Στη συνέχεια η βραδιά κύλησε με μουσικά μέρη και μικρά τηλεοπτικά βιντεάκια, μέχρι την απονομή του νεοσύστατου βραβείου Fifa Peace Prize στον Ντόναλντ Τραμπ και την εμφάνιση του Αντρέα Μποτσέλι με το «Nessun Dorma».

Φωτ: EPA

Το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ θα γίνει στις 11 Ιουνίου, στην Πόλη του Μεξικού, με αντίπαλες το Μεξικό και τη Νότια Αφρική, από τον Όμιλο Α. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν η Νότια Κορέα και η ευρωπαϊκή ομάδα που θα προκύψει από το πλέι οφ Δ.

Οι ΗΠΑ, ως μία από τις τρεις διοργανώτριες, βρίσκονται στον Όμιλο Δ, μαζί με την Παραγουάη, την Αυστραλία και τη νικήτρια του ευρωπαϊκού πλέι οφ Γ.

Οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ 2026

Όμιλος Α: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, ευρωπαϊκό πλέι οφ Δ

Όμιλος Β: Καναδάς, ευρωπαϊκό πλέι οφ Α, Κατάρ, Ελβετία

Όμιλος Γ: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

Όμιλος Δ: Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία, ευρωπαϊκό πλέι οφ Γ

Όμιλος Ε: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ

Όμιλος ΣΤ: Ολλανδία, Ιαπωνία, ευρωπαϊκό πλέι οφ Β, Τυνησία

Όμιλος Ζ: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

Όμιλος Η: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη

Όμιλος Θ: Γαλλία, Σενεγάλη, διαηπειρωτικό πλέι οφ 2, Νορβηγία

Όμιλος Ι: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

Όμιλος Κ: Πορτογαλία, διαηπειρωτικό πλέι οφ 1, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία

Όμιλος Λ: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

Φωτ: EPA

Πώς θα λειτουργήσει το νέο φορμάτ του Μουντιάλ 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το πρώτο με 48 ομάδες. Αυτές χωρίζονται σε 12 ομίλους των τεσσάρων. Από εκεί και πέρα:

• Προκρίνονται οι δύο πρώτες κάθε ομίλου (12×2 = 24 ομάδες).

• Προκρίνονται επίσης οι τέσσερις καλύτερες τρίτες (24 + 4 = 28 ομάδες).

• Με αυτές τις 32 ομάδες σχηματίζεται η πρώτη νοκ άουτ φάση.

Έτσι, η διοργάνωση αποκτά έναν νέο γύρο, πριν από τους «16».

Το σκεπτικό της FIFA είναι ότι περισσότερες χώρες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η παρουσία «καλών τρίτων» επιτρέπει σε κάποιες ομάδες να μείνουν ζωντανές ακόμη κι αν κάνουν ένα κακό αποτέλεσμα στον όμιλο.

Στην πράξη, όμως, το μοντέλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα περίπλοκες ισοβαθμίες, ενώ αυξάνει τη σημασία της διαφοράς τερμάτων και του τρόπου με τον οποίο οι τελευταίες αγωνιστικές διεξάγονται.