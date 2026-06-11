Μουντιάλ 2026: «Πολύ ασφαλείς» οι αγώνες, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας

Οι αγώνες που θα φιλοξενηθούν στις έντεκα αμερικανικές πόλεις του Μουντιάλ 2026, το οποίο αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα, θα διεξαχθούν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μαρκγουέιν Μάλιν.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δράσης ενός «μοναχικού λύκου».

Μουντιάλ 2026: Ασφάλεια, αλλά προσοχή για απειλές

«Έχουμε πραγματικά κινητοποιηθεί. Όλες οι πόλεις μας που φιλοξενούν αγώνες έχουν πραγματικά συνεργαστεί. Οι αγώνες θα είναι πολύ ασφαλείς. (...) Είναι όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο», τόνισε σήμερα ο υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ στο Fox News, συγκρίνοντας τους επερχόμενους αγώνες στα αμερικανικά στάδια με «78 Super Bowl σε 38 ημέρες».

Ο αξιωματούχος αναφέρθηκε συγκεκριμένα την ζώνη «πριν την είσοδο στην περίμετρο ασφαλείας, κάτι που μας ανησυχεί πολύ». «Αλλά ενισχύουμε» την αστυνομική παρουσία εκεί, συμπλήρωσε.

Από τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης, τα 11 βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βοστώνη έως το Σαν Φρανσίσκο, συμπεριλαμβανομένων της Ατλάντα και του Κάνσας Σίτι.

Η πρώτη αναμέτρηση επί αμερικανικού εδάφους θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή, στο Λος Άντζελες, με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Ο τελικός της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στα προάστια της Νέας Υόρκης.

Η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα ανοίξει απόψε στην Πόλη του Μεξικού, με τον εναρκτήριο αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Με πληροφορίες από Reuters