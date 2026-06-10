Μουντιάλ 2026: Ποιο κανάλι έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τη ζωντανή μετάδοση

Ξεκινάει αύριο, Πέμπτη, το Μουντιάλ 2026 που διοργανώνεται φέτος σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου.

Η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το Μουντιάλ 2026, όπως ανακοίνωσε σχετικά, οπότε όλοι οι αγώνες θα προβληθούν από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης.

«Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Κάθε φίλαθλος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 σε πραγματικό χρόνο, μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση» αναφέρει αρχικά η ΕΡΤ.

Μουντιάλ 2026: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε), εξασφάλισε για την Ελλάδα, τα πλήρη και αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία του θεσμού, η οποία θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό.

Με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων σε 39 ημέρες, το Μουντιάλ 2026 υπόσχεται πολλές συγκινήσεις, θέαμα και ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.



Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά όλους τους αγώνες της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη με απευθείας μεταδόσεις, ειδικές εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο. Για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του κοινού, θα αξιοποιηθεί το σύνολο του δικτύου της ΕΡΤ: τα τηλεοπτικά κανάλια, η ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, το ραδιόφωνο, οι ιστοσελίδες και τα social media της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.



Το Μουντιάλ του 2026 παίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – αλλά το ζούμε όλοι μαζί, εδώ, στην ΕΡΤ».

Μουντιάλ 2026: Τι αλλάζει η FIFA με τα πλαστικά μπουκάλια νερού

Η FIFA αναθεώρησε την αρχική απαγόρευση μεταφοράς πλαστικών μπουκαλιών νερού στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επιτρέποντας τελικά τη χρήση τους υπό συγκεκριμένους όρους, λίγες ημέρες μετά την αρχική απαγόρευση.

Η αρχική απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε αρκετές πόλεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι φίλαθλοι θα μπορούν να εισέρχονται στα στάδια με σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού έως 590 ml, ενώ παραμένουν σε ισχύ περιορισμοί για άλλα είδη δοχείων.

Όπως αναφέρουν στελέχη της διοργάνωσης, η τροποποίηση του κανονισμού εντάσσεται στην προσπάθεια εξισορρόπησης των μέτρων ασφαλείας με τις ανάγκες των θεατών. Τα σκληρά πλαστικά και τα επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία παραμένουν απαγορευμένα λόγω πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια. Η FIFA υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η αποφυγή περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο θεατές ή συμμετέχοντες.

Η FIFA υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η αποφυγή περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο θεατές ή συμμετέχοντες.