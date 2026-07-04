Μουντιάλ 2026: Ποια ταινία θα ήταν οι ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

Το ποδόσφαιρο και ο κινηματογράφος έχουν περισσότερα κοινά σημεία από όσα ενδεχομένως να πιστεύουμε. Για παράδειγμα, το ενδιαφέρον μονοπωλούν μεγάλοι και καλοπληρωμένοι σταρ που έχουν εκατομμύρια συμπάθειες και αντιπάθειες σε όλο τον κόσμο.

Το Hollywood Reporter «πάντρεψε» το ποδόσφαιρο με τον κινηματογράφο και επέλεξε ορισμένες ομάδες που έχουν απασχολήσει στο Μουντιάλ 2026, για τους δικούς τους λόγους η καθεμιά, παρομοιάζοντάς τες με μια σπουδαία ταινία.

Ηνωμένες Πολιτείες - Marty Supreme (2025)

Πρόκειται για μια κλασική αμερικανική ιστορία. Μια ισχυρή προσωπικότητα με μεγάλα όνειρα, που κάποιες φορές μπορεί να υπερεκτιμά και τις δυνατότητές της. Το ταλέντο σίγουρα υπάρχει στην Εθνική ομάδα της Αμερικής κάτι που φαίνεται και από την μέχρι τώρα πορεία, αλλά τα όνειρα για κατάκτηση του τροπαίου μπορούν να κριθούν υπερβολικά.

Άλλη μια σύνδεση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ με την ταινία είναι ότι οι πρωταγωνιστές αφήνουν το στίγμα τους σε ένα άθλημα που δεν είναι σε καμία περίπτωση το εθνικό σπορ της χώρας.

Γαλλία - Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν (2026)

Η Εθνική Γαλλίας είναι χωρίς αμφιβολία η μεγάλη υπερπαραγωγή του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με ένα ρόστερ γεμάτο αστέρια, θυμίζει έντονα την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει στο καστ της μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του θεάματος.

Όπως οι «Τρικολόρ» στοχεύουν να επιστρέψουν στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου, έτσι και η Οδύσσεια θέλει να έχει μια εξίσου εντυπωσιακή πορεία στο box office αλλά και στα βραβεία Όσκαρ.

Αργεντινή - Η Original τριλογία του Star Wars (1977-83)

Η Αργεντινή κατέκτησε το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο το 1978, όταν είχε ήδη κυκλοφορήσει το Star Wars: A new hope ένα χρόνο νωρίτερα. Στη συνέχεια η «αλμπισελέστε» έγινε η μεγάλη δύναμη της Νότιας Αμερικής, όπως ο Τζορτζ Λούκας στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας.

Αργότερα όταν την δεκαετία του 80' όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, κυκλοφορούσαν τα επόμενα επεισόδια του Saga του Star Wars. Οι ταινίες Τhe Empire Strikes Back και Return of the Jedi καθιέρωσαν το franchise σαν ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου.

Η Αργεντινή και το Star Wars δεν έχουν κοινά σημεία μόνο στις επιτυχίες, αλλά και στις αποτυχίες. Πιο τρανό παράδειγμα η εποχή του 2000 όταν κυκλοφόρησαν τα, κατώτερα του αναμενόμενου, prequel, η Αργεντινή προσπαθούσε να βρει τα πατήματα της στους αγωνιστικούς χώρους χωρίς επιτυχία.

Βραζιλία - The Sound of Music (1965)

Θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες ομάδες του 20ού αιώνα. Η Βραζιλία με ηγέτη τον Πελέ κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, ακριβώς την εποχή που η ταινία The Sound of Music έκανε πρεμιέρα και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της δεκαετίας. Ωστόσο, πρόκειται για μια ομάδα που δεν κατάφερε ποτέ να βελτιώσει ή να αλλάξει το κλασικό της στυλ και, όπως και με το «Sound of Music», τα 90 λεπτά με αυτή την ομάδα δίνουν την αίσθηση ότι παρακολουθείς κάτι που έχει ξεπεραστεί ελαφρώς, σύμφωνα με το hollywoodreporter.

Ισπανία - Obsession (2026)

Η Εθνική ομάδα της Ισπανίας έδωσε μια νέα πνοή στο ποδόσφαιρο στο παρελθόν, όπως έκανε η ταινία Obsession στον κινηματογράφο. Η ταινία τρόμου ήρθε να ταράξει τα νερά σε ένα κορεσμένο είδος, κάτι που είχε κάνει και η Εθνική Ισπανίας με τις κατακτήσεις Euro το 2008 και το 2012, αλλά και με το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010.

Φτάνοντας στο σήμερα, όπως το Obsession στηρίχθηκε σε πολλούς νέους ηθοποιούς, η εθνική Ισπανίας έχει για μεγάλο αστέρι τον νεαρό Λαμίν Γιαμάλ που δεν δείχνει να αντιμετωπίζει πρόβλημα να πάρει ένα ολόκληρο έθνος στις πλάτες του.

Πορτογαλία - Lost in Translation (2003)

Ο Μπομπ Χάρις τον οποίο υποδείεται Μπιλ Μάρεϊ βιώνει μια κατάσταση σαν αυτή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένας σταρ που οι μεγάλες δόξες του ανήκουν στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να βγάζει καλά χρήματα.

Παραμένει ένας χαρισματικός άνθρωπος και ιδιαίτερα αγαπητός σε κάποιους, ακριβώς όπως και πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, που ψάχνει τη θέση του σε ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Αγγλία - Alan Partridge: Alpha Papa (2013)

Ο Χαρακτήρας του Άλαν Πάτριτζ αποτελεί μια υπέροχη μεταφορά για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ένας ναρκισσιστής που πιστεύει ότι γνωρίζει όλα τα μυστικά για την επιτυχία αλλά στο τέλος καταφέρνει να τα κάνει μαντάρα. Σας θυμίζει κάτι αυτό;

Αν ανατρέξει κανείς στα πρόσφατα μεγάλα τουρνουά θα δει ότι η Αγγλία είχε το ταλέντο και πολλές φορές τις ευνοϊκές συνθήκες να διαπρέψει αλλά πάντα φεύγει με άδεια χέρια.

Σκωτία - Sweet Sixteen (2002)

Αν η εθνική ομάδα της Σκωτίας ήταν ταινία, σκηνοθέτης θα ήταν ο Κεν Λόουτς. Από το 1974, όταν προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η Σκωτία ακολουθεί πάντα το ίδιο μοτίβο: Ξεκινάει με μια μικρή δόση ελπίδας, αλλά τελειώνει τη διοργάνωση πάντα με ταπεινωμένο το ηθικό.

Όπως ο Λίαμ στο δράμα του Λόουτς Sweet Sixteen του 2002, ο οποίος ονειρεύεται να ξεφύγει από την καθημερινότητά του στη Γλασκώβη. Οι Σκωτσέζοι, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στις ταινίες του Κεν Λόουτς, δεν ξεφεύγουν ποτέ. Σε εννέα συμμετοχές σε μεγάλα τουρνουά, η Σκωτία δεν έχει καταφέρει ακόμα να περάσει τη φάση των ομίλων.

Πράσινο Ακρωτήρι - Rocky (1976)

Κανείς δεν έδινε στο Πράσινο Ακρωτήριο καμία ελπίδα. Σαν κάποιον ξεπερασμένο πυγμάχο από τις φτωχές γειτονιές της Φιλαδέλφειας, αυτή η ομάδα των άγνωστων από ένα μικροσκοπικό αρχιπέλαγος στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Αφρικής θα αποκλειόταν στον πρώτο γύρο.

Όλοι περίμεναν μια ταπεινωτική ήττα στον πρώτο τους αγώνα εναντίον της Ισπανίας, πρωταθλήτριας Ευρώπης. Όμως, όπως ο Ρόκι που δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο χωρίς ποτέ να πέφτει κάτω, έτσι και το Πράσινο Ακρωτήριο άντεξε την επίθεση.

Ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακάς τους, απέκρουσε 27 σουτ εναντίον της Ισπανίας, και αυτή η χώρα, με πληθυσμό 530.000 κατοίκους, έφερε ισοπαλία και στους τρεις αγώνες του πρώτου γύρου, τερματίζοντας δεύτερη στον όμιλο και προκρίθηκε στη φάση των νοκ-άουτ.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter

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