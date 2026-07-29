Μουντιάλ 2026: Πειθαρχική έρευνα κατά της Αργεντινής για το πανό με τα Φώκλαντ

Η FIFA ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) για μια σειρά περιστατικών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, με κυριότερο την ανάρτηση πανό για τα Νησιά Φώκλαντ μετά τη νίκη της ομάδας επί της Αγγλίας στον ημιτελικό.

Μετά την πρόκριση στον τελικό, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής πανηγύρισαν κρατώντας πανό με το σύνθημα «Las Malvinas son Argentinas» («Τα Μαλβίνας είναι Αργεντίνικα»), αναφερόμενοι στα Νησιά Φώκλαντ, τα οποία η Αργεντινή αποκαλεί Μαλβίνας και εξακολουθεί να διεκδικεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται πως η διαμάχη για την κυριαρχία των νησιών οδήγησε στον πόλεμο των Φώκλαντ το 1982, που διήρκεσε 74 ημέρες.

The Argentine Football Association, three of its players and a coach are being investigated by FIFA for altercations at the World Cup final and the parading of the Falklands banner.



The disciplinary arm of world football’s governing body has opened proceedings against Leandro… pic.twitter.com/GKEw3liP5w — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 29, 2026

Τι εξετάζει η FIFA για το πανό της Αργεντινής

Η FIFA εξετάζει εάν το πανό συνιστά παραβίαση του άρθρου 13(2)(γ) του Πειθαρχικού Κώδικά της, το οποίο απαγορεύει τη χρήση αθλητικών διοργανώσεων για πολιτικές ή άλλες μη αθλητικές διαδηλώσεις.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή τιμωρείται για αντίστοιχη ενέργειά της. Το 2014, η FIFA είχε επιβάλει πρόστιμο περίπου 20.000 λιρών στην AFA, όταν οι διεθνείς είχαν υψώσει πανό με το ίδιο μήνυμα μετά από φιλικό αγώνα με τη Σλοβενία.

Παράλληλα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία εξετάζει και άλλα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συνθήματα οπαδών που σχετίζονταν με τα Φώκλαντ και ενδέχεται να είχαν διακριτικό χαρακτήρα, καθυστερήσεις στην έναρξη αγώνων, παραβιάσεις των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ακατάλληλα μηνύματα από ποδοσφαιριστές και φιλάθλους, καθώς και η ρίψη αντικειμένων από τις εξέδρες.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις πειθαρχικές διαδικασίες που έχουν ήδη κινηθεί μετά τη συμπλοκή που ακολούθησε την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ.

Οι Λεάντρο Παρέδες και Ναουέλ Μολίνα ερευνώνται για την φερόμενη επίθεση στους Ρόδρι και Έρικ Γκαρθία, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και ο βοηθός προπονητή της Αργεντινής, Ρομπέρτο Αγιάλα. Παράλληλα, ο Τιάγκο Αλμάδα και ο Ναουέλ Μολίνα, όπως και ο Ισπανός Γκάβι, ελέγχονται για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Σε ανακοίνωσή της, η FIFA ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν πλέον κληθεί να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, προτού η Πειθαρχική Επιτροπή λάβει τις οριστικές αποφάσεις της.

Με πληροφορίες από Independent

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