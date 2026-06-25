Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστρια ζήτησε συγγνώμη από ποδοσφαιριστή - «Ο μπαμπάς είναι άχρηστος»

Μια γνωστή Γαλλίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια ζήτησε συγγνώμη, αφού επέκρινε την απόφαση ενός αστέρα του ποδοσφαίρου να αποχωρήσει από το Μουντιάλ για να παραστεί στη γέννηση του πρώτου του παιδιού.

Όλα ξεκίνησαν αφού ο Βέλγος επιθετικός Jérémy Doku ανακοίνωσε ότι σκόπευε να ταξιδέψει στο Λονδίνο, ώστε να βρίσκεται δίπλα στη σύζυγό του κατά τη γέννηση του βρέφους τους.

Η απουσία του Doku οδήγησε την παρουσιάστρια France Pierron να επικρίνει την πρόθεση του παίκτη να αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η δήλωση της παρουσιάστριας για τον ποδοσφαιριστή του Μουντιάλ

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή «L'Equipe de Choc» την Παρασκευή, χαρακτήρισε τον τοκετό ως «μια αηδιαστική στιγμή, με συγχωρείτε, όπου ο πατέρας είναι άχρηστος». Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν ευρεία κατακραυγή και οδήγησαν την Pierron να ζητήσει συγγνώμη την Τρίτη.

«Αυτές οι παρατηρήσεις είναι αποκλειστικά δικές μου και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν μια συλλογική θέση», έγραψε στο X. «Κατανοώ ότι μπορεί να έχουν σοκάρει, προσβάλει ή πληγώσει ορισμένους από εσάς, και λυπάμαι γι’ αυτό».

Ο εργοδότης της, η γαλλική αθλητική εφημερίδα L'Equipe, αποστασιοποιήθηκε από τα σχόλια και ζήτησε επίσης συγγνώμη από τον Doku σε δήλωση που εξέδωσε αργά την Κυριακή, αναφέροντας ότι οι δηλώσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες της.

Ο Doku κατάφερε να φτάσει στο Λονδίνο εγκαίρως για τη γέννηση του γιου του, Praise. Δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ευγνωμοσύνη του για τα ευγενικά μηνύματα που έλαβαν αυτός και η οικογένειά του τις τελευταίες ημέρες.

«Η Shireen και ο Praise είναι μια χαρά, και η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη», δήλωσε ο Doku. «Το να καλωσορίσω τον γιο μου στον κόσμο είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που μου έχει δώσει ποτέ ο Θεός. Ευχαριστώ την ομάδα για την υποστήριξη, τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στη μεγαλύτερη σκηνή».

Τη Δευτέρα, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Βελγίου, Youri Tielemans, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Doku.

«Πιστεύω ότι το να αποκτήσεις ένα παιδί είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο που μπορείς να έχεις, και το να είσαι εκεί, είναι κάτι παραπάνω από φυσιολογικό για έναν πατέρα, όπως και για μια μητέρα, προφανώς», είπε ο Tielemans. «Αλλά ναι, το να είσαι εκεί ως πατέρας, για μένα προσωπικά, έχω τρία παιδιά και είναι αναμνήσεις που δεν μπορείς να ξαναζήσεις. Οπότε, ναι, χαίρομαι πολύ για αυτόν».

Με πληροφορίες από CBS News